fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Nowak

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań to pierwszy niedzielny mecz w ramach 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworytem w tym starciu wydają się gospodarze, ale Zieloni od momentu objęcia sterów w tym zespole przed Dawida Szulczka są od grudnia na fali wznoszącej. Zapoznaj się z informacją, gdzie mecz Jagiellonia – Warta można zobaczyć w telewizji i w internecie.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Warta Poznań 2.37 3.20 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2022 10:41 .

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, gdzie oglądać

Pięć punktów dzieli obecnie Jagiellonię Białystok i Wartę Poznań w ligowej tabeli. Żółto-czerwoni plasują się po rozegraniu 22 spotkań na 11. pozycji. Tymczasem trzy lokaty niżej znajduje się ekipa z Poznania.

Drużyna Piotra Nowaka do niedzielnej potyczki podejdzie po zremisowanym starciu z Cracovią. Z kolei Warta może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu, kolejno z Radomiakiem (3:1) i Legią Warszawa (1:0).

Sprawdź nasze typy na mecz Jagiellonia – Warta.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań transmisja na żywo w TV

Pierwsze niedzielne starcie w PKO Ekstraklasie będzie można zobaczyć w telewizji. Mecz Jagiellonia Białystok – Warta Poznań będzie transmitowany “na żywo” na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie zacznie się o 12:30. Komentatorami tego starcia będzie Michał Mitrut oraz Michał Żewłakow.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, transmisja online

Starcie Jagiellonia Białystok – Warta Poznań można zobaczyć za darmo online. Pomocną dłoń w tym aspekcie wyciągnął Fuksiarz. Bukmacher, którego twarzą jest Krzysztof Stanowski, stworzył atrakcyjną promocję, umożliwiającą korzystanie z pakietu Polsat Box Go przez 30 dni za darmo. W jego skład wchodzą między innymi takie programy jak Canal+ Sport 3, czy Polsat Sport Premium 1. Co trzeba zrobić, aby go aktywować? Przekazujemy wieści na ten temat poniżej.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy są zdania, że górą w niedzielnej potyczce będą podopieczni Piotra Nowaka. STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwa Jagiellonii Białystok ustaliły na 2,30. Tymczasem opcja na wiktorię Warty Poznań w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3,40.