Ipswich Town – Liverpool FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.08.2024)

Ipswich – Liverpool: gdzie oglądać?

Rozgrywki o mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25 ruszyły. W pierwszym sobotnim meczu 1. kolejki Premier League, Ipswich Town podejmie Liverpool FC na Portman Road. Z końcem poprzedniej kampanii z Anfield Road pożegnał się Jurgen Klopp. Niemieckiego menedżera zastąpił Arne Slot, który zadebiutuje na ławce przeciwko beniaminkowi.

The Reds chcą odzyskać po czterech mistrzowski tytuł. Zadanie to nie będzie łatwe. Gospodarzy już na początku rozgrywek czeka poważny sprawdzian, ponieważ faworyzowani podopieczni Slota chcą pokazać się, że będą liczyć się o najważniejsze trofeum w Wielkiej Brytanii. Sprawdź kursy i typy meczu Ipswich Town – Liverpool.

Ipswich – Liverpool: transmisja TV

Mecz Ipswich Town – Liverpool FC będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport.

Ipswich – Liverpool: transmisja online

Spotkanie Ipswich Town – Liverpool FC będzie do obejrzenia również w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok. Starcie będzie transmitowane na platformie Viaplay.

Ipswich – Liverpool: kto wygra?

Ipswich – Liverpool: kursy bukmacherskie

Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł. Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Liverpool. Jeżeli uważasz, że trzy punkty zdobędą goście, to taki kurs wynosi około 1.34. Natomiast wygrana Ipswich Town została wyceniona na poziomie mniej więcej 6.80-8.50.

Gdzie obejrzeć mecz Ipswich Town – Liverpool FC? Mecz na żywo będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Ipswich Town – Liverpool FC? Spotkanie zaplanowano na sobotę (17 sierpnia). Pierwszy gwizdek na Portman Road o godzinie 13:30.

