Inter Mediolan – Torino FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.10.2024)

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

*Reklama Oglądaj ZA DARMO mecze Serie A na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter Mediolan – Torino FC, gdzie oglądać?

W sobotę (5 października) Inter podejmie Torino w meczu 7. kolejki Serie A. Mistrzowie Włoch do tej pory przegrali tylko raz, ale była to dotkliwa porażka w prestiżowych derbach z AC Milan (1:2). Z kolei zawodnicy Torino do ostatniej kolejki pozostawali niepokonani, jednak ulegli Lazio (2:3). Sprawdź nasze typy na starcie Inter – Torino.

Inter Mediolan – Torino FC, transmisja w TV

Mecz pomiędzy Interem Mediolan a Torino będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 2. Spotkanie skomentują Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski.

Inter Mediolan – Torino FC, stream online

Spotkanie Serie A będzie dostępne również za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym elevensports.pl, na platformach CANAL+ online i Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.

Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Udinese Calcio – Inter Mediolan zostanie odblokowany.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter Mediolan – Torino FC, kto wygra?

Kto wygra mecz? Inter Mediolan 0% Remis 0% Torino FC 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Inter Mediolan

Remis

Torino FC

Inter Mediolan – Torino FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, że to gospodarze mają większe szanse na zwycięstwo. Kurs na triumf Interu wynosi około 1.34, natomiast remis wyceniono na poziomie mniej więcej 5.50. Z kolei wygrana Torino została oceniona na około 9.10. Warto również zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet przed sobotnim meczem. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Inter Mediolan Torino 1.33 5.50 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 09:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan – Torino FC? Spotkanie będzie dostępne na kanale Eleven Sports 2, na stronie internetowej elevesports.pl oraz w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Torino FC? Mecz zaplanowano na sobotę (5 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.