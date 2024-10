fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan Torino

Inter – Torino: typy bukmacherskie

Inter Mediolan w jednym z kilku sobotnich spotkań Serie A ma zamiar powiększyć swój bilans 11 punktów wywalczonych w tej kampanii. Na drodze Nerazzurrich stanie Torino. Obie ekipy to bezpośredni sąsiedzi w ligowej tabeli. Mediolański zespół podejdzie do potyczki po wygranej z Udinese. Z kolei drużyna z Turynu ostatnio uległa Lazio. Przed sobotnią potyczką interesujące jest to, że Inter wziął udział w siedmiu z ostatnich 10 meczów, gdy tylko jedna z ekip zdobywała bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis, co daje do myślenia. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Inter – Torino: ostatnie wyniki

Drużyna Simone Inzaghiego w środku tygodnia pewnie pokonała Crvene Zvezdę (4:0) w Lidze Mistrzów. Inter ogólnie w dwóch ostatnich meczach wygrywał za każdym razem. Nerazzurri jednocześnie szybko podnieśli się z kolan po przegranej w derbach z Milanem (1:2). W roli gospodarza Inter jest natomiast w tej kampanii bezkompromisowy. Mediolańczycy w czterech ostatnich meczach wygrali trzy razy, notując tylko jedną porażkę. W lidze włoskiej u siebie Inter wygrywał kolejno z Atalantą (4:0) oraz Lecce (2:0).

Zespół z Turynu ma natomiast za sobą dwie z rzędu porażki. Torino uległo kolejno Empoli (2:1) i Lazio (2:3). Turyńska drużyna na wyjeździe jest z kolei bez porażki w tym sezonie. Il Toro w trzech meczach zaliczyli dwa wygrane mecze, kolejno z: Hellas Werona (3:2) i Venezią (1:0). Remis turyńczycy zanotowali natomiast z Milanem (2:2).

Inter – Torino: historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w kwietniu 2024 roku. Wówczas mediolańczycy byli lepsi, zwyciężając dwoma golami (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między obiema ekipami Inter był górą cztery raz, a raz miał miejsce remis.

Inter – Torino: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Interu kształtuje się w wysokości 1.31-1.33. Remis oszacowano na 5.10-5.30. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Torino wyceniono na 8.85-9.10. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Inter – Torino, typ kibiców

Inter – Torino, przewidywane składy

Szkoleniowiec mediolańskiego zespołu nie będzie mógł skorzystać z dwóch graczy. Inter będzie osłabiony brakiem Tajona Buchanana i Nicolo Barelli. Z kolei w Torino zabraknie takich graczy jak: Perr Schuurs, Aaron Cammaglichela i Alieu Njie.

Inter Mediolan Simone Inzaghi Torino Paolo Vanoli Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład Torino Paolo Vanoli Rezerwowi 2 Denzel Dumfries 6 Stefan de Vrij 7 Piotr Zielinski 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi 4 Sebastian Walukiewicz 7 Yann Karamoh 9 Antonio Sanabria 10 Nikola Vlasic 13 Guillermo Maripán 16 Marcus Pedersen 17 Antonio Donnarumma 21 Ali Dembélé 66 Gvidas Gineitis 77 Karol Linetty

Inter – Torino, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Inter Mediolan – Torino będzie dostępna od godziny 20:45 na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Piotr Dumanowski oraz Marcin Nowomiejski. Starcie będzie można też zobaczyć online na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

