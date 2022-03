Inter – Salernitana: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (04.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Salernitana to pierwszy mecz 28. kolejki Serie A. Zmierzą się w nim zespoły, które znajdują się na dwóch różnych biegunach ligowej tabeli. Nerazzurri walczą o obronę mistrzostwa Włoch. Tymczasem Bordowi marzą o utrzymaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sprawdź, gdzie można w telewizji i w internecie zobaczyć transmisję ze starcia Inter – Salernitana.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Salernitana 1.18 8.00 20.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 14:41 .

Mecz Inter Mediolan – US Salernitana, gdzie oglądać

Inter Mediolan w ostatnim czasie jest w dołku. Drużyna Simone Inzaghiego nie tylko nie potrafi odnieść zwycięstwa, ale w dwóch ostatnich spotkaniach nie zdobyła nawet bramki.

US Salernitana to z kolei ekipa, która ma na swoim koncie cztery remisy z rzędu. Team Pawła Jaroszyńskiego ostatnio podzielił się punktami z Bologną (1:1). Na ligowe zwycięstwo ligowy outsider od 9 stycznia, gdy pokonał Hellas Weronę (2:1).

Mecz Inter Mediolan – US Salernitana, transmisja TV

Potyczka Inter – Salernitana naturalnie będzie dostępna w telewizji. Mecz na Stadio Giuseppe Meazza w ramach 26. kolejki Serie A będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński.

Inter Mediolan – US Salernitana, transmisja za darmo

Mamy dobre wieści dla fanów calcio, niemających dostępu do kanałów Eleven Sports. Spotkanie Inter – Salernitana pokaże również na swojej stronie internetowej STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji ze starcia z ligi włoskiej, trzeba spełnić dwa warunki. Przede wszystkim trzeba mieć zarejestrowane konto na stronie bukmachera. Ponadto należy mieć “puszczony” kupon w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli oba punkty zostaną spełnione, wówczas dostęp do transmisji będzie dostępny.

Inter Mediolan – US Salernitana, transmisja online

Starcie Inter – Salernitana będzie również dostępne online za pośrednictwem strony ElevenSports.pl. Ponadto mecz można śledzić poprzez platformę Polsat Box Go.

Inter Mediolan – US Salernitana, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan jest według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem do wywalczenia pełnej puli dzisiaj wieczorem. STS zakłady bukmacherskie ustaliły kurs na wygraną Nerazzurrich na 1,18. Tymczasem wariant na triumf czerwonej latarni rozgrywek w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 17,00.