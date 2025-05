Inter Mediolan w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się u siebie z FC Barceloną. Spotkanie odbędzie się we wtorek (6 maja) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Inter - FC Barcelona w TV i online.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Inter – FC Barcelona, gdzie obejrzeć?

We wtorek poznamy pierwszego finalistę Ligę Mistrzów. W Mediolanie dojdzie do rewanżowego pojedynku Interu Mediolan i FC Barcelony. W pierwszym meczu w stolicy Katalonii obie drużyny stworzyły fantastyczne widowisko, które zakończyły się remisem 3:3. Drugi mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Tym bardziej, że do kadry meczowej Barcelony wraca Robert Lewandowski, który ostatnio pauzował z powodu kontuzji. Transmisja rewanżowego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Inter – FC Barcelona, transmisja w TV

Mecz Inter – FC Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (6 maja) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanale CANAL+ Extra 1. Do skomentowania tego meczu wyznaczeni zostali Adam Marchliński i Michał Żyro.

Inter – FC Barcelona, transmisja online

Rewanżowe spotkanie Interu z Barceloną można również obejrzeć na platformie CANAL+ online. Dostęp do niej można otrzymać na 90 dni za darmo. Specjalny kod otrzymasz spełniając warunki promocji przygotowanej z tej okazji przez Fortunę. Oferta dotyczy 3-miesięcznego dostępu do pakietu Super Sport, który pozwala między innymi na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do CANAL+ online można również wykupić samodzielnie. Wystarczy dokonać zakupu wybranej subskrypcji bezpośrednio na stronie platformy. Pakiet Super Sport to obecnie koszt 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Inter – FC Barcelona, sonda

Kto awansuje do finału? Inter Mediolan

FC Barcelona Inter Mediolan 14%

FC Barcelona 86% 29+ Votes

Inter Mediolan – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Faworytem do awansu uważana jest FC Barcelona. Inter mimo atutu własnego boiska, ma według bukmacherów, mniejsze szanse na zwycięstwo we wtorkowy wieczór. Kursy na wygraną Barcelony nie przekraczają 2.20, podczas gdy na zwycięstwo Interu oscylują w okolicy 3.00.

Inter Mediolan FC Barcelona 2.70 3.70 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2025 15:45 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Inter – FC Barcelona? Mecz Inter – Barcelona będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Inter – FC Barcelona? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (6 maja) o godzinie 21:00.

