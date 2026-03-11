Iga Świątek – Karolina Muchova: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (11.03.2026)

Iga Świątek w środę 11 marca 2026 roku zagra o ćwierćfinał Indian Wells. Jej rywalką w 1/8 finału będzie Karolina Muchova. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Karolina Muchova: gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek ma za sobą dwa zwycięstwa w Indian Wells 2026. W drodze do 1/8 finału pokonała amerykankę Kaylę Day 2:0 (6:0, 7:6) oraz greczynkę Marię Sakkari 2:0 (6:3, 6:2). Jej rywalką w walce o awans do ćwierćfinału będzie Karolina Muchova, 13. rakieta świata.

Czeska wyeliminowała wcześniej Annę Bondar 2:0 (7:5, 6:2) oraz Antonię Ruzić 2:0 (6:0, 6:3). W poprzednim roku Świątek grała z Michovą dwukrtonie i za każdym razem wygrała bez straty seta. Ich ostatnie spotkanie również miało miejsce na Indian Wellsw 1/8 finału.

Iga Świątek – Karolina Muchova: transmisja w TV

Spotkanie Igi Świątek z Karoliną Muchovą zaplanowano na środę 11 marca 2026 roku. Początek meczu o godzinie 19:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w usługach Canal+ online i STS TV.

Iga Świątek – Karolina Muchova: transmisja za darmo

Mecz Iga Świątek – Karolina Muchova można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić dwa warunki:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja z meczu Sakkari – Świątek zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

