PressFocus Na zdjęciu: Kornel Osyra

Hutnik – Podbeskidzie: gdzie oglądać?

Pierwsze spotkanie w sobotę z Betclic 2. Ligą to starcie Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała. W tabeli ligowej wyżej są gospodarze, lecz to goście przystępują do tego meczu w lepszej formie. Górale wygrali trzy z ostatnich pięciu spotkań, zaś Hutnicy tylko jedno. Niemniej jednak na Suchych Stawach w Krakowie zapowiada się zacięta rywalizacja. Sprawdź typy na mecz Hutnik – Podbeskidzie.

Hutnik – Podbeskidzie: transmisja w TV

Mecz nie będzie transmitowany w telewizji.

Hutnik – Podbeskidzie: transmisja online

Sobotnie starcie Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała będzie dostępne w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizację można śledzić w usłudze Betclic TV.

Hutnik – Podbeskidzie: kto wygra?

Kto wygra mecz? Hutnik Kraków 0% Remis 0% Podbeskidzie Bielsko-Biała 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Hutnik Kraków

Remis

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Hutnik – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmachera Betclic przewidują zacięte spotkanie, gdzie nieco niższy kurs oferują na triumf gości. Wygraną przyjezdnych można postawić ze współczynnikiem 2.50, zaś gospodarzy z kursem 2.55. Remis oszacowano ze współczynnikiem 3.30.



Hutnik Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.60 3.40 2.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 05:59 .

Gdzie oglądać mecz Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała? Spotkanie można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała? Mecz odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 12:00.

