Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

Hutnik Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. Początek rywalizacji już w sobotę (9 listopada) o godzinie 12:00.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Misztal

Hutnik Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2024 16:50 .

Hutnik – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 17. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi zainauguruje bardzo ciekawe starcie, w którym Hutnik Kraków przed własną publicznością podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Będzie to starcie 4. drużyny w tabeli z zespołem zajmującym 11. lokatę. Nadchodzące starcie na drugoligowych boiskach zatem zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie triumf zgarnie zespół gospodarzy. Mój typ: wygrana Hutnika Kraków

Hutnik – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Hutnik Kraków świetnie rozpoczął sezon, ale ich obecna forma pozostawia sporo do życzenia. Zespół ze stolicy województwa małopolskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:1 z Olimpią Elbląg), zaliczył trzy remisy (1:1 z ŁKS-em II Łódź, 1:1 z KKS-em Kalisz oraz 1:1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Polonią Bytom).

Podbeskidzie Bielsko-Biała natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. “Górale” bowiem w tym czasie odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Resovią Rzeszów, 2:1 z Zagłębiem II Lubin oraz 2:0 z ŁKS-em II Łódź), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Rekordem Bielsko-Biała i 0:1 z KKS-em Kalisz).

Hutnik – Podbeskidzie, historia

Ostatnie spotkanie między tymi zespołami miało miejsce w styczniu tego roku. Wówczas w meczu towarzyskim triumfował zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Sobotnia rywalizacji będzie prawdopodobnie pierwszym starciem tych drużyn w rozgrywkach ligowych.

Hutnik – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Górali”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.32. W przypadku zwycięstwa Hutnika Kraków natomiast sięga 2.70. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wspomnianego bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Hutnik – Podbeskidzie, kto wygra?

Hutnik – Podbeskidzie, transmisja

Spotkanie Hutnika Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz jednak można obejrzeć za darmo drogą internetową. Transmisja dostępna będzie między innymi w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwo, bowiem wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Ponadto rywalizacja będzie do obejrzenia na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

