Huddersfield – Nottingham Forest: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę poznamy ostatniego beniaminka nadchodzącego sezonu Premier League. W finale baraży zmierzą się zespoły Huddersfield oraz Nottingham Forest. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Huddersfield – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Już w niedzielę dowiemy się, kto dołączy do Fulham i Bournemouth w przyszłym sezonie Premier League. Przed nami wielki finał baraży, w którym zmierzą się Huddersfield Town oraz Nottingham Forest.

Pierwszy z zespołów w elicie grał całkiem niedawno, bo spadł w 2018 roku. W przypadku Nottingham Forest, oczekiwanie jest znacznie dłuższe. Po raz ostatni ta ekipa występował w Premier League w kampanii 1998/1999. Po czternastu latach na zapleczu ekstraklasy dwukrotni triumfatorzy Pucharu Europy marzą o powrocie do elity. W regularnym sezonie to Huddersfield sprawiło się lepiej, zbierając o dwa punkty więcej. Drużyna z Nottingham strzeliła za to więcej i straciła mniej bramek.

Sprawdź nasze typy na mecz Huddersfield – Nottingham Forest.

Huddersfield – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Finał baraży zobaczysz na dwóch kanałach Eleven Sports: 2 oraz 4.

Huddersfield – Nottingham Forest, transmisja online

Możesz najbliższe starcie na Wembley obejrzeć też w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Huddersfield – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na awans dają piłkarzom Nottingham Forest.

