Huddersfield – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (29.05.2022)

Piłkarze Nottingham Forest po raz pierwszy od przeszło trzech dekad wracają na Wembley. W niedzielnym meczu o awans do Premier League zagrają z Huddersfield Town. Zespoły te szły łeb w łeb w ciągu całego sezonu Championship. Finał będzie zdaniem ekspertów i bukmacherów szalenie zaciętym widowiskiem.

Huddersfield – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Gdyby nie mizerny początek rozgrywek pod wodzą Chrisa Hughtona piłkarze Nottingham Forest bez konieczności gry na Wembley cieszyliby się z awansu do Premier League. Czy ten stanie się w niedzielę faktem? Finały toczą się swoimi prawami, a potencjał obu ekip jest wyrównany. Bardzo prawdopodobne jest to, że rywalizacja zakończy się remisem, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka, a może nawet rzuty karne.

Huddersfield – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do tego meczu bez trzech kontuzjowanych graczy. Chodzi o bramkarza Ryana Schofielda, a także dwóch defensorów – Matty’ego Pearsona i Alexa Valllejo.

Jeśli chodzi o Nottingham pod znakiem zapytania jest występ wypożyczonego z Aston Villi Keinana Davisa. Jego brak byłby sporym osłabieniem. Urazy wykluczają Lewisa Grabbana i Maxa Lowe’a.

Huddersfield – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Kibice Nottingham marzą o tym, by ich ulubieńcy po raz pierwszy od 1999 roku wrócili do angielskiej elity. Drużyna dowodzona przez dawnego menedżera Swansea, Steve’a Coopera w końcu dała swoim fanom powody do radości. Gdy szkoleniowiec tej przejmował we wrześniu stery po Chrisie Hughtonie The Reds znajdowali się w dolnych rejonach tabeli. Pod wodzą Coopera rozpędzili się na tyle, że w lidze dorównywało im tylko Fulham.

Awans do finału był jednak wyboistą drogą. W dwumeczu z Sheffield United do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich piłkarze Nottingham Forest spudłowali tylko raz i to oni (pomimo porażki w rewanżu) wywalczyli sobie miejsce na Wembley.

Tam ich rywalem będzie trzecia drużyna sezonu, która zdobyła w 46 meczach dwa punkty więcej (82) – Huddersfield Town. Zespół dowodzony przez Hiszpana Carlosa Corberana ograł w półfinale Luton Town, a bohaterem zespołu gospodarzy został w rewanżu Jordan Rhodes. Szkot, który posmakował gry w Premier League w barwach Middlesbrough, trafił do siatki w 82. minucie gry.

Huddersfield ma szansę wrócić do angielskiej elity po trzech sezonach nieobecności. Ich miejsce na podium tego sezonu Championship to z pewnością duży sukces Corberana. Warto bowiem pamiętać o tym, że w poprzednich rozgrywkach Huddersfield zakończyło ligę na 20. pozycji i otarło się o degradację.

Huddersfield – Nottingham Forest, historia

Zespoły te zagrają ze sobą w tym sezonie już po raz czwarty. Piłkarze Nottinham wygrali dwukrotnie. Wyeliminowali Huddersfield z Puchar Anglii (2:1), a ponadto wygrali ligowy mecz na wyjeździe (2:0). The Terriers triumfowali tylko raz. W grudniu jedynego gola na boisku w Nottingham strzelił Amerykanin Duane Holmes.

Huddersfield – Nottingham Forest, kursy bukmacherów

Huddersfield – Nottingham Forest, przewidywane składy

Huddersfield: Nicholls – Colwill, Hogg, Lees – Toffolo, O’Brien, Russell, Pipa – Thomas, Sinani, Ward

Nottingham: Samba – McKenna, Cook, Woerrall – Spence, Yates, Garner, Colback – Zinckernagel – Davis, Johnson

Huddersfield – Nottingham Forest, transmisja meczu

Decydujący mecz o awans do Premier League rozpocznie się w niedzielę 29 maja o 17:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy na antenie Eleven Sports 2 i 4. Komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński.

