Hellas Werona - Inter Mediolan to sobotni mecz 13. kolejki Serie A. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Hellas – Inter, gdzie oglądać?

Hellas Werona to ekipa, która w tej kampanii Serie A legitymuje się bilansem 12 punktów. To efekt zaledwie czterech zwycięstwo. Gialloblu w tym sezonie poniosło też osiem porażek. Do sobotniej potyczki zespół z Werony podejdzie po przegranej z Fiorentiną (1:3).

Inter Mediolan to z kolei zespół, walczący w tej kampanii o najwyższe cele. Nerazzurri aktualnie mają na swoim koncie 25 oczek. Do sobotniej batalii mediolańczycy podejdą po remisie z SSC Napoli (1:1). Sprawdź też: Hellas Werona – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024).

Hellas – Inter, transmisja w TV

Pierwsze sobotnie starcie w Serie A będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Hellas Werona – Inter Mediolan będzie do obejrzenia na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sport 4. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00.

Hellas – Inter, transmisja online

Również w internecie będzie można zobaczyć sobotnie starcie w Serie A. Spotkanie będzie emitowane online, dzięki platformie CANAL+ online oraz w usłudze STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Hellas – Inter będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Hellas – Inter, kto wygra

Hellas – Inter, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Hellas Werony kształtuje się w wysokości 6.80-7.40. Remis wyceniono na 4.80-5.00. Z kolei opcję na zwycięstwo Interu Mediolan oszacowano na 1.36-1.42.

Gdzie obejrzeć mecz Hellas – Inter? Spotkanie będzie dostępne na antenach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4 i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Hellas – Inter? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w sobotę (23 listopada) o godzinie 15:00.

