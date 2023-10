IMAGO/Hoch Zwei Na zdjęciu: Charles Leclerc

Grand Prix USA: gdzie oglądać?

Kierowcy Formuły 1 po raz drugi w tym roku zawitali do Stanów Zjednoczonych. Tym razem w ramach Grand Prix USA będą rywalizować na gorze Circuit of the America w Austin. Rywalizacja o mistrzowski tytuł została rozstrzygnięta już wcześniej, ale walka o kolejne pozycje w klasyfikacji kierowców toczyć się będzie do ostatniego wyścigu. Dużych emocji powinien dostarczyć także niedzielny wyścig w USA.

Wyścig o Grand Prix USA będzie można oglądać za pośrednictwem internetu.

Grand Prix USA: transmisja na żywo w TV

Transmisji z niedzielnej rywalizacji na torze w Austin nie będzie można oglądać za pośrednictwem telewizji, bowiem prawami do transmisji F1 w Polsce na wyłączność dysponuje platforma Viaplay.

Grand Prix USA 2023: transmisja online

Niedzielny wyścig o Grand Prix USA, który rozpocznie się o godzinie 21:00 polskiego czasu, obejrzymy za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na platformie Viaplay.

O której Grand Prix USA?

Rywalizacja o Grand Prix USA zaplanowana jest na niedzielę (22 października). Zielone światła rozpoczynające rywalizację zapalą sie o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Gdzie oglądać F1 2023? Wyścigi F1 w sezonie 2023 będą transmitowane na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się Grand Prix USA? Główny wyścig odbędzie się w niedzielę (22 października) o godzinie 21:00.

