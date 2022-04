PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Pawłowski

Górnik Zabrze – Radomiak: transmisja na żywo w tv oraz stream online. Gracze gospodarzy podejdą do 31. kolejki Ekstraklasy w dobrych humorach po szalonym spotkaniu z Zagłębiem. Czy Radomiak wreszcie przełamie się i sięgnie po zwycięstwo? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Radomiak 2.30 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2022 06:17 .

Górnik Zabrze – Radomiak, gdzie oglądać

Jeszcze tydzień temu powiedzielibyśmy, że jest to mecz na przełamanie dla obu drużyn. Na szczęście dla kibiców Górnika Zabrze, ich ulubieńcy po szalonym meczu zdołali wypunktować Zagłębie Lubin, przerywając serię pięciu starć ligowych bez zwycięstwa. Czarna seria Radomiaka wciąż jednak trwa. Goście piątkowego meczu wygrali ostatnio pod koniec lutego. Od tego czasu rozegrali siedem spotkań w Ekstraklasie.

Poza tym, Górnik w ostatnim czasie, nawet gdy tracił punkty, prezentował się lepiej niż zespół z Radomia. Dlatego też według bukmacherów jest faworytem do triumfu w nadchodzącym starciu.

Sprawdź nasze typy na mecz Górnik Zabrze – Radomiak.

Górnik Zabrze – Radomiak, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ramach 31. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Górnik Zabrze – Radomiak, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również piątkowego meczu Górnika z Radomiakiem. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Górnik Zabrze – Radomiak, transmisja online

Jeśli wolisz oglądać mecze za pośrednictwem internetu lub w aplikacji możliwej, Canal+ daje taką możliwość. Wejdź jedynie na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Górnik Zabrze – Radomiak, kursy bukmacherskie

Choć obie strony nie mogą poszczycić się dobrą formą, faworytem do sięgnięcia po komplet punktów są gospodarze.

Górnik Zabrze Radomiak 2.30 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2022 06:17 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin