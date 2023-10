fot. Imago / Dariusz Hermiersz / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Daniel Bielica

Górnik – Raków, gdzie oglądać

Górnik Zabrze po reprezentacyjnej przerwie jest głodny zwycięstw. Na swoim stadionie 14-krotny mistrz Polski w tym sezonie wygrał jednak tylko raz, gdy pokonał Ruch Chorzów (1:0). W pozostałych czterech meczach zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Ogólnie w tej kampanii zabrzanie w roli gospodarza zdobyli tylko dwie bramki.

Raków Częstochowa to natomiast ekipa, która może być w niedzielnym spotkaniu myślami przy czwartkowym meczu ze Sportingiem Clube de Portugal w Lidze Europy. W każdym razie Czerwono-niebiescy w lidze w ostatnim czasie radzili sobie nieźle, notując sześć zwycięstw w siedmiu ostatnich meczach. Tylko z Lechem Poznań przegrali w tym czasie (1:4). Tymczasem w ramach 11. kolejki PKO Ekstraklasy częstochowianie pokonali Legię Warszawa (2:1).

Górnik – Raków, transmisja na żywo w TV

Mecz w Zabrzu z udziałem Górnika i Rakowa będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Marcin Baszczyński.

Górnik – Raków, transmisja online

Batalię Górnik -Raków będzie można oglądać także w internecie. Transmisja ze spotkania dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Górnik – Raków, kto wygra?

Górnik – Raków, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na Raków wynosi 1.96. Wariant na zwycięstwo Górnika kształtuje się w wysokości 4.00. Tymczasem na remis została ustalona na 3.70.

Górnik Zabrze Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 11:32 .

