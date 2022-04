PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Polkowice

Gdzie obejrzeć mecz Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie? W środę czeka nas mecz na dnie tabeli pierwszej ligi. Zmierzą się dwie drużyny zamykające ligową stawkę, dla których wygrana w tym spotkaniu może przedłużyć ich szanse na utrzymanie. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz za darmo.

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie, gdzie obejrzeć

Obie drużyny przed środowym meczem znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. GKS Jastrzębie zamykają ligową stawkę z zaledwie 21 punktami na koncie. Do bezpiecznej lokaty na pięć spotkań przed końcem sezonu traci obecnie dziewięć punktów. Sytuacja Górnika Polkowice jest niewiele lepsza, bowiem zgromadził na swoim koncie do tej pory tylko dwa punkty więcej od swojego najbliższego rywala.

Górnik w środę zagra u siebie, ale w jego przypadku trudno mówić o atucie własnego boiska. Przed własną publicznością drużyna z Polkowic wygrała w tym sezonie zaledwie jedno spotkanie. Z drugiej strony GKS Jastrzębie tylko raz zdołał wywieźć komplet punktów z terenu rywala.

W meczu rundy jesiennej zdecydowanie górą w pojedynku obu drużyn był GKS Jastrzębie, który u siebie wygrała pewnie 3:1.

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie, transmisja na żywo w TV

Środowego pojedynku, który może sprawić, że jedna z drużyn zostanie pozbawiona praktycznych szans na pozostanie w lidze, nie obejrzymy w telewizji. Transmisja będzie jedynie dostępna w internecie, a dostęp do niej można uzyskać za darmo. Warunki przedstawiamy poniżej.

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie: transmisja na żywo za darmo

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie, transmisja online

Mecz Górnika Polkowice z GKS-em Jastrzębie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Warunkiem jest skorzystanie z wyżej opisanej oferty Fuksiarza.

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów wskazują, że faworytem do zwycięstwa jest Górnik Polkowice. Czy drużyna z Dolnego Śląska wykorzysta atut własnego boiska?

