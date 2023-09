IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kamil Glik

Górnik Łęczna Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 09:52 .

Górnik Łęczna – Cracovia, gdzie oglądać

Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja w Łęcznej. Miejscowy Górnik ma aspirację, by powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy i obecnie jest w czołówce Fortuna 1 Ligi. Cracovia z kolei nie ma najlepszego czasu i przegrała dwa ostatnie mecze, w tym z Pogonią aż 1:5. Mimo, że znacznie większe szanse na awans daje się Pasom, to gospodarzy znajdujących się w znakomitej formie nie należy skreślać. Mecz Górnik – Cracovia to jeden z nielicznych na tym etapie Pucharu Polski, które będą transmitowane w polskiej telewizji.

Górnik Łęczna – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Środowy pojedynek Górnik Łęczna z Cracovią będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport.

Górnik Łęczna – Cracovia, transmisja online

Starcie w Łęcznej będzie można również obejrzeć online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić odpowiedni abonament.

Górnik Łęczna – Cracovia, kursy bukmacherskie

Eksperci, jako faworyta tego pojedynku wskazują Cracovię. Typy na wygraną gości wynoszą około 1,75.

Górnik Łęczna Remis Cracovia 4.45 3.70 1.75 4.60 3.80 1.75 4.60 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 09:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Górnik – Cracovia? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport oraz w aplikacji Polsat Box Go. Kiedy jest mecz Górnik – Cracovia? Mecz rozpocznie się w środę, 27 września, o godzinie 18:00.

