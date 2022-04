PressFocus Na zdjęciu: Ernest Terpiłowski

Gdzie obejrzeć mecz GKS Katowice – Widzew? W środowy wieczór Łodzianie będą starali się zrobić kolejny krok w kierunku awansu do Ekstraklasy. Czeka ich jednak niełatwe spotkanie w Katowicach. Zobacz gdzie obejrzysz mecz oraz sprawdź jak uzyskać darmowy dostęp do transmisji.

GKS Katowice – Widzew, gdzie obejrzeć

Widzew w środowy wieczór będzie walczył o drugie ligowe zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatni weekend pokonał 2:1 u siebie GKS Tychy. Wygrana pozwoli Łodzianom odskoczyć na cztery punkty od trzeciej w tabeli Korony Kielce, która we wtorek szczęśliwie pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Widzew w meczu z GKS-em Katowice wybiegnie na boisko w roli faworyta, ale czeka go niełatwe zadanie. Łodzianom nie wiedzie się bowiem w ostatnim czasie w wyjazdowych spotkaniach – wygrali tylko jedno z sześciu ostatnich. Z drugiej strony będą mieli za rywala zespół, który w trzech ostatnich meczach u siebie zdobył tylko jeden punkt.

Spotkanie z rundy jesiennej między tymi zespołami, które rozegrane zostało we wrześniu ubiegłego roku, zakończył się wygraną 3:1 Widzewa. Jak będzie tym razem? Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

GKS Katowice – Widzew, transmisja na żywo w TV

Środowego spotkania, które rozegrane zostanie w Katowicach nie obejrzymy w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie za pośrednictwem internetu, a teraz dostęp do niej można uzyskać za darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

GKS Katowice – Widzew: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów pierwszej ligi można oglądać za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, a teraz dostęp do niej na 30 dni można uzyskać korzystając z promocji Fuksiarza. O to co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

GKS Katowice – Widzew, transmisja online

Transmisja z meczu będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzą posiadacze pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niego dostęp zupełnie za darmo na najbliższy miesiąc. Do spełnienia są jednak dwa proste warunki, które przedstawiliśmy powyżej.

GKS Katowice – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w środowym meczu mają gości z Łodzi.

GKS Katowice Widzew Łódź 3.40 3.40 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 12:34 .

