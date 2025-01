W 8. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do starcia klubów z La Liga i Premier League. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Girona - Arsenal.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Girona FC – Arsenal, gdzie obejrzeć?

W meczu 8. kolejki Ligi Mistrzów tylko jedna z drużyn ma o co grać. Girona zdobyła dotychczas zaledwie trzy punkty, co już wcześniej pozbawiło ją szans na dalszą grę w Europie. Z kolei Arsenal znajduje się na podium tabeli fazy ligowej. Kanonierzy z pewnością będą kontynuować swoją przygodę w tych rozgrywkach. Walka toczy się o bezpośredni awans do 1/8 finału.

Mecz Girona – Arsenal rozegrany zostanie w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00.

Girona FC – Arsenal FC, transmisja w TV

Spotkanie rozgrywane na Estadio Municipal de Montilivi będzie można zobaczyć na żywo w telewizji, oglądając CANAL+ Extra 10. Potyczkę skomentują Tomasz Witas i Jakub Kręcidło.

Girona – Arsenal, transmisja online

Fortuna przygotowała ciekawą promocję dla osób, które chciałyby obejrzeć mecz Girona – Arsenal za pośrednictwem internetu. Nowi klienci mogą bowiem odebrać vouchera umożliwiający korzystanie z pakietu Super Sport w usłudze CANAL+ online za darmo przez 30 dni. Dzięki temu można oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Jak odebrać voucher?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją jest samodzielne wykupienie dostępu do CANAL+ online. Za pakiet Super Sport dający możliwość oglądania meczów Ligi Mistrzów trzeba zapłacić teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięzcę meczu Girona – Arsenal

Specjalną promocję na mecze ostatniej kolejki fazy ligowej przygotował również Superbet. Bukmacher oferuje bowiem możliwość postawienia kuponu na zwycięzcę dowolnego meczu po kursie 150, dzięki czemu można zgarnąć aż 300 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na zwycięzcę meczu Girona – Arsenal Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł

Girona FC – Arsenal FC, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Girony

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Girony

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Girona FC – Arsenal FC, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem jest Arsenal, którego triumf wyceniono na 1.62. Dla porównania potencjalne zwycięstwo Girony oznacza współczynnik 5.10. Remis to zaś kurs 4.20.

Girona Arsenal 5.75 4.40 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2025 07:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Girona FC – Arsenal FC? Spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 10. Kiedy odbędzie się spotkanie Girona FC – Arsenal FC? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00.

