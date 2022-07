Gdzie oglądać Ekstraklasę? Transmisje PKO BP Ekstraklasa 2022/23

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO Ekstraklasa 2022/23: transmisje w TV i online. 18 drużyn, 34 kolejki, 306 spotkań – tak wygląda sytuacja w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Wszystkie mecze polskiej ekstraklasy są transmitowane zarówno w telewizji, jak i online. Sprawdź gdzie oglądać Ekstraklasę.

Prawa do transmisji Ekstraklasy

Transmisje meczów Ekstraklasy kojarzą się przede wszystkim ze stacją CANAL+. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem rywalizację w najważniejszych rozgrywkach piłkarskich w Polsce można śledzić na kanałach tej stacji już od 25 lat. Nie inaczej jest w sezonie 2022/23, podczas którego CANAL+ jest głównym nadawcą i pokazuje u siebie wszystkie spotkania. Nie jest to jednak jedyna stacja w której obejrzymy mecze PKO Ekstraklasy. Prawa do transmisji jednego spotkania w kolejce posiada również Telewizja Polska.

CANAL+ prawami telewizyjnymi do pokazywania Ekstraklasy dysponuje tylko do końca sezonu 2022/23. Obecnie trwa przetarg na kolejne sezony, ale wszystko wskazuje na to, że polska ekstraklasa pozostanie w CANAL+, który jest gotowy wykładać nawet 320 milionów złotych za każdy sezon. Niewykluczone, że CANAL+ nawiąże też współpracę z innymi stacjami, dając im możliwość transmitowania meczów na podstawie sublicencji.

Gdzie można oglądać ekstraklasę?

Rywalizację w PKO Ekstraklasie w sezonie 2022/23 można oglądać zarówno w telewizji jak i internecie. Główny nadawca, którym jest CANAL+, transmisje oferuje na kilku swoich kanałach: CANAL+ Premium, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz CANAL+ 4K Ultra HD. Wszystkie te kanały możne oglądać również za pośrednictwem usługi CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w promocyjnej cenie, co pozwala zaoszczędzić 72 złote przy półrocznej subskrypcji (198 zł zamiast 270 zł). Z usługi CANAL+ online można korzystać zarówno na telewizorach, komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Jeden wybrany mecz w każdej kolejce jest dostępny również na jednym z kanałach Telewizji Polskiej, najczęściej na TVP Sport. Spotkanie to można oglądać także za na internetowej stronie TVP Sport.

Oferta Canal+ na transmisje Ekstraklasy

Ekstraklasę w CANAL+ można oglądać na kilka sposób. Jest tylko jeden podstawowy warunek – wykupienie dostępu do kanałów CANAL+, w skład których wchodzą również wszystkie sportowe kanały stacji. Taką możliwość mają nie tylko klienci CANAL+, ale także osoby korzystające z usług telewizji kablowych.

CANAL+ ma również świetną propozycję dla osób, które szukają transmisji online i nie chcą wiązać się długimi umowami. Stacja oferuje bowiem dostęp do usługi CANAL+ online, z której można korzystać zarówno na komputerze (przez internetową przeglądarkę), ale również na telewizorach i urządzeniach mobilnych (po instalacji odpowiedniej aplikacji). Teraz dostęp do CANAL+ online można uzyskać w świetnej cenie. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzisz aż 72 zł, płacąc za półroczny dostęp tylko 192 zł. W standardowej ofercie cena ta wynosi 270 zł. Jeżeli nie chcesz wykupować dostępu aż na 6 miesięcy, możesz skorzystać z opcji miesięcznej subskrypcji w cenie 45 zł.

Czy Ekstraklasa TV jest dostępna za darmo?

Jedyną opcją na obejrzenie meczu Ekstraklasy za darmo jest skorzystanie z oferowanej przez Telewizję Polską transmisji wybranego meczu w danej kolejce. Pozostałe spotkania można oglądać tylko za pośrednictwem CANAL+, co wiąże się z wykupieniem odpowiedniego pakietu. Teraz można jednak przy tym zaoszczędzić 72 zł. Rejestrując się w CANAL+ online poprzez naszą stronę za półroczny dostęp zapłacimy tylko 198 zł, zamiast 270 zł.

Ekstraklasa w Internecie i TV

Fani polskiej ekstraklasy mają kilka opcji na obserwowanie rywalizacji w niej. Jeszcze kilka lat temu dostęp do transmisji z Ekstraklasy był mocno utrudniony i ograniczony. Teraz to się jednak zmieniło i każdy może wybrać dla siebie odpowiednią opcję.

Transmisje w internecie:

CANAL+ online

tvpsport.pl

ekstraklasa.tv (dla kibiców zza granicy)

Kanały telewizyjne:

Canal+ Premium

Canal+ Sport

Canal+ Sport 3

Canal+ Sport 5

Canal+ 4K Ultra HD

TVP Sport

Gdzie oglądać Ekstraklasę za granicą?

Rozgrywki PKO Ekstraklasy można również śledzić mieszkając poza granicami Polski. Transmisje dostępne są między innymi na stronie ekstraklasa.tv, ale należy pamiętać, że dostęp do nich mają jedynie osoby znajdujące się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski). System pozwala na wykupienie dostępu do transmisji pojedynczego meczu w cenie 2,99 EUR. Możliwe jest również wykupienie miesięcznego lub sezonowo abonamentu, w kwocie odpowiednio 6,99 EUR i 49,99 EUR.

To jednak nie wszystko. Kilka zagranicznych platformy dysponuje bowiem prawami do transmisji wygranych spotkań Ekstraklasy.

platforma mecze kraje Sportdigital 3 mecze w kolejce Niemcy, Austria, Szwajcaria Maariv 2 mecze w kolejce Izrael ArenaSport wszystkie mecze Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia Płn., Kosowo, Chorwacja Viasat Sport East Rosja, Ukraina, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistam, Uzbekistan TV Joj Słowacja Elevensports 3 mecze w kolejce Reszta świata z wyłączeniem: Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Czechy, Węgry, Australia, USA i inne