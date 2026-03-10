Galatasaray SK – Liverpool FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.03.2026)

Galatasaray – Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (10 marca) mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Virgil van Dijk
PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk
Galatasaray – Liverpool, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz GalatasarayLiverpool. Turecki zespół jest skreślany przez większość ekspertów, którzy wieszczą awans faworyta z Anfield. Pierwsze spotkanie odbędzie się jednak w Stambule, gdzie gospodarze zdołali już w tym sezonie pokonać The Reds. Czy historia się powtórzy? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Galatasaray – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Galatasaray – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Galatasaray – Liverpool, transmisja online

Spotkanie pomiędzy Galatasaray a Liverpoolem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Galatasaray – Liverpool, kto wygra?

Galatasaray – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.73, przy współczynniku 4.30 na wygraną Galatasaray. Remis wyceniono kursem 4.15.

Galatasaray Stambuł
Liverpool FC
4.50
4.10
1.71
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 19:05
Gdzie oglądać mecz Galatasaray – Liverpool?

Spotkanie Galatasaray – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Galatasaray – Liverpool?

Mecz odbędzie się już we wtorek (10 marca) o godzinie 18:45.

