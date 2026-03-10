REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Galatasaray – Liverpool, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Galatasaray – Liverpool. Turecki zespół jest skreślany przez większość ekspertów, którzy wieszczą awans faworyta z Anfield. Pierwsze spotkanie odbędzie się jednak w Stambule, gdzie gospodarze zdołali już w tym sezonie pokonać The Reds. Czy historia się powtórzy? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Galatasaray – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Galatasaray – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.
Galatasaray – Liverpool, transmisja online
Spotkanie pomiędzy Galatasaray a Liverpoolem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Galatasaray – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Galatasaray
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Galatasaray – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.73, przy współczynniku 4.30 na wygraną Galatasaray. Remis wyceniono kursem 4.15.
Spotkanie Galatasaray – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (10 marca) o godzinie 18:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.