Freiburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.12.2025)

Freiburg podejmie Borussię Dortmund w ramach 14. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (14 grudnia) o godz. 15:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i stream online.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Freiburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

SC Freiburg podejmie Borussię Dortmund w meczu 14. kolejki 1. Bundesligi. Goście chcą awansować na drugie miejsce w tabeli. Jednak zespół z Fryburga zajmuje obecnie 10. pozycję w lidze, a na własnym stadionie potrafi być niezwykle wymagającym rywalem. Podopieczni Juliana Schustera bardzo dobrze radzą sobie również w Lidze Europy.

Borussia Dortmund przystąpi do tego meczu po rozczarowującym remisie z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, ale w rozgrywkach ligowych prezentuje się znacznie lepiej. Drużyna Niko Kovaca zajmuje 3. miejsce w tabeli i należy do najlepiej punktujących zespołów na wyjazdach. Zapowiada się zatem interesujące starcie solidnego Freiburga z rozpędzonym Dortmundem, który nie zamierza zwalniać tempa. Zapraszam do naszej zapowiedzi spotkania Freiburg – Borussia. Dortmund.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Freiburg – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Spotkanie Freiburga z Borussią Dortmund będzie transmitowane na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport 3. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:30.

Freiburg – Borussia Dortmund: stream online

Mecz pomiędzy Freiburgiem a Borussią Dortmund możesz śledzić również w internecie na portalu elevensports.pl i usłudze STS TV. Dostęp do meczu u bukmachera uzyskasz po wykonaniu kilku kroków.

Jak oglądać mecz Freiburg – Borussia Dortmund w STS TV?

Mecz Freiburg – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Freiburg – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Freiburg – Borussia Dortmund: sonda

Kto wygra mecz? SC Freiburg

Będzie remis

Borussia Dortmund SC Freiburg

Będzie remis

Borussia Dortmund 0 Votes

Freiburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Freiburg Borussia Dortmund 3.50 3.45 2.15 Odds are subject to change. Last updated 14 grudnia 2025 08:34

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Mainz? Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia, o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Mainz? Spotkanie będzie transmitowane na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport 3 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.