Freiburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.12.2025)

Freiburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
SC Freiburg podejmie Borussię Dortmund w meczu 14. kolejki 1. Bundesligi. Goście chcą awansować na drugie miejsce w tabeli. Jednak zespół z Fryburga zajmuje obecnie 10. pozycję w lidze, a na własnym stadionie potrafi być niezwykle wymagającym rywalem. Podopieczni Juliana Schustera bardzo dobrze radzą sobie również w Lidze Europy.
Borussia Dortmund przystąpi do tego meczu po rozczarowującym remisie z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, ale w rozgrywkach ligowych prezentuje się znacznie lepiej. Drużyna Niko Kovaca zajmuje 3. miejsce w tabeli i należy do najlepiej punktujących zespołów na wyjazdach. Zapowiada się zatem interesujące starcie solidnego Freiburga z rozpędzonym Dortmundem, który nie zamierza zwalniać tempa. Zapraszam do naszej zapowiedzi spotkania Freiburg – Borussia. Dortmund.
Freiburg – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Spotkanie Freiburga z Borussią Dortmund będzie transmitowane na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport 3. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 15:30.
Freiburg – Borussia Dortmund: stream online
Mecz pomiędzy Freiburgiem a Borussią Dortmund możesz śledzić również w internecie na portalu elevensports.pl i usłudze STS TV. Dostęp do meczu u bukmachera uzyskasz po wykonaniu kilku kroków.
Jak oglądać mecz Freiburg – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz Freiburg – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Freiburg – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Freiburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia, o godzinie 15:30.
