Gdzie oglądać mecz Polska – Francja? Po 36 latach reprezentacja Polski ponownie zagra w fazie pucharowej mistrzostw świata. W niedzielne popołudnie w ramach 1/8 finału zmierzy się z faworyzowaną Francją. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Francja – Polska.

Polska – Francja, gdzie oglądać

Reprezentacja Polski zrealizowała już cel jaki postawiła przed sobą przed mistrzostwami świata. Było nim wyjście z grupy i występ w fazie pucharowej. Biało-czerwoni grę w 1/8 finału zapewnili sobie niemal w dramatycznych okolicznościach, mając przy tym bardzo dużo szczęścia. Teraz czeka ich bardzo trudna przeprawa, bowiem na ich drodze stanie jeden z faworytów do końcowego triumfu – reprezentacja Francji.

Trójkolorowi przystąpią do tego meczu niemal w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Biało-czerwoni nie mają natomiast nic do stracenia i będą szukać sposobu, aby sprawić jak najwięcej problemów swoim przeciwnikom. Czy mają szansę na sprawienie sensacji? Zdaniem bukmacherów nie. Sprawdź nasze typy na mecz Polska – Francja.

Francja – Polska, transmisja TV

Mecz Francja – Polska rozegrany zostanie 4 grudnia (niedziela) o godzinie 16:00 na Al Thumama Stadium. Spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Pojedynek obu zespołów skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Francja – Polska, transmisja online

Z meczu Francja – Polska nie zabraknie również internetowej transmisji. Będzie ona dostępna na internetowej stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Francja – Polska z Tetrykami

Podobnie jak poprzednie mecze Polski na katarskim mundialu, także spotkanie 1/8 finału z Francją będzie można oglądać wspólnie z Tetrykami: Leszkiem Milewskim i Kubą Olkiewiczem, wspieranymi przez Julka Sipikę. Początek o godzinie 15:30.

Francja – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają w tym meczu większych szans reprezentacji Polski. Kursy na zwycięstwo Biało-czerwonych potrafią sięgać nawet 10.00.

Francja Polska 1.39 5.40 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 grudnia 2022 12:30 .