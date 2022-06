fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Chorwacja to mecz aktualnych mistrzów świata z wicemistrzami w ramach Ligi Narodów UEFA. Trójkolorowi mają zamiar odnieść premierowe zwycięstwo w tej edycji rozgrywek. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Francja – Chorwacja w telewizji i online.

Stade de France Liga Narodów A, grupa 1. Francja Chorwacja 1.55 4.40 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2022 09:45 .

Francja – Chorwacja, gdzie oglądać

Francja miała już okazję w tym miesiącu rywalizować z Chorwacją w Lidze Narodów UEFA. Wówczas miał miejsce rezultat 1:1. Wcześniej natomiast obie ekipy mierzyły się ze sobą w tych samych rozgrywkach w 2020 roku, gdy Trójkolorowi w roli gospodarza wygrali 4:2, a na wyjeździe 2:1.

Francja miała też okazję mierzy się z Chorwatami w finale mistrzostw świata w 2018 roku. Wówczas górą byli Paul Pogba i spółka, pokonując 4:2 Vatreni. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami Francuzi wygrali trzy razy i tyle samo razy miał miejsce remis.

Francja – Chorwacja, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Stade de France będzie emitowana “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania Francja – Chorwacja będzie dostępna na Polsat Sport i TVP Sport. Mecz zacznie się o 20:45.

Mecz Francja – Chorwacja, online za darmo

Mamy dobre wieści dla kibiców, bo starcie Francja – Chorwacja można obejrzeć za darmo na Polsat Box Go. Zakłady bukmacherskie Fuksiarz przygotowały promocję, dzięki której można skorzystać z bezpłatnego dostępu do pakietu sportowego na znanej platformie streamingowej. Jednocześnie można uzyskać dostęp do anten sportowych grupy Polsat takich jak Polsat Sport Premium 1, czy Polsat Sport Premium 2, a także do rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Potrzebne jest tylko spełnienie konkretnych warunków.

Trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Francja – Chorwacja, transmisja online

Rywalizację Francja – Chorwacja można oglądać online. Przede wszystkim na platformie Polsat Box Go, wykupując odpowiedni abonament, ale także na stronie internetowej TVPSport.pl lub poprzez aplikację mobilną platformy streamingowej czy sportowej anteny TVP.

Francja – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną drużyny Didiera Deschampsa w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,52. Tymczasem wariant z wygraną drużyny Zlatko Dalicia w Superbet zakłady bukmacherskie ustalono na 6,70.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin