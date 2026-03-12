Raków Częstochowa w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Fiorentiną. Spotkanie we Florencji odbędzie się w czwartek (12 marca) o godzinie 21:00. Sprawdzamy, gdzie oglądać mecz Raków - Fiorentina w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Repka

Fiorentina – Raków, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór Raków Częstochowa przystąpi do wiosennego grania w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Tego dnia podopieczni Łukasza Tomczyka zmierzą się na wyjeździe z Fiorentiną w pierwszym meczu 1/8 finału. Medaliki, dzięki dobrej postawy jesienią, dopiero od tej fazy rozpoczyna przygodę na wiosnę.

Fiorentina natomiast w 1/16 finału rywalizowała z Jagiellonią Białystok. Przede wszystkim rewanż tych zespołów przyniósł sporo emocji, ponieważ polski zespół był bliski sprawienia sensacji. Ostatecznie jednak Viola uzyskała awans. Spotkanie na Stadio Artemio Franchi będzie można obejrzeć zarówno w telewizji jak i drogą internetową.

Dzięki akcji promocyjnej STS można skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej dla użytkowników i być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi. Poniżej przedstawiamy również instrukcję, jak wziąć udział w akcji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Instrukcja krok po kroku:

Załóż konto w STS

Podczas rejestracji zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj Promocję Powitalną

Wpłać minimum 50 zł przy pierwszym depozycie

Po spełnieniu warunków kod na 90-dniowy dostęp do pakietu Polsat Box Go Pakiet Premium Sport zostanie udostępniony w wiadomości e-mail/SMS od bukmachera.

Fiorentina – Raków, transmisja w TV

Spotkanie Fiorentina – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Fiorentina – Raków, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć również drogą internetową. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Polsat Box Go.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fiorentina – Raków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną Rakowa wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną Rakowa 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Raków? Mecz obejrzysz w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a także w usłudze online Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Raków? Spotkanie odbędzie się już w czwartek (12 marca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.