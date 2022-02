Fiorentina – Lazio: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (05.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ciro Immobile

ACF Fiorentina – SS Lazio to ostatni sobotni mecz w ramach 24. kolejki Serie A. Realny scenariusz zakłada, że w tym starciu zagra Krzysztof Piątek. Jedno z ciekawszych weekendowych spotkań będzie dostępne w zarówno w telewizji, jak i w internecie. Zapoznaj się z informacjami, gdzie można śledzić mecz Fiorentina – Lazio.

Mecz Fiorentina – Lazio, gdzie oglądać

Fiorentina i Lazio to sąsiedzi w ligowej tabeli, legitymujący się dorobkiem 36 punktów na koncie. W pierwszym starciu w tej kampanii między obiema ekipami górą byli rzymianie, którzy wygrali 1:0 po golu Pedro.

Fioletowi do potyczki podejdą po remisie z Cagliari Calcio (1:1). Na swoim obiekcie drużyna z Florencji nie przegrała od ośmiu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Siedem razy wygrała, raz zremisowała.

Lazio to z kolei team, który dwa tygodnie temu podzielił się punktami z Atalantą (0:0). Na wyjeździe rzymianie prezentują sinusoidalną formę, grając jednak bezkompromisowo od 25 listopada.

Mecz Fiorentina – Lazio, transmisja TV

Mecz Fiorentina – Lazio będzie na żywo transmitowany w telewizji. Spotkanie pokaże stacja Eleven Sports 1. Rywalizacja zacznie się o 20:45.

Fiorentina – Lazio, transmisja za darmo

Potyczkę z udziałem zespołów Vincenzo Italiano oraz Maurizio Sarriego będzie można zobaczyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów dzięki stronie internetowej bukmachera Fortuna. Aby transmisja na witrynie cieszyńskich zakładów bukmacherskich mogła zostać odblokowana, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków.

Potrzebne jest zarejestrowane konto na stronie bukmachera. Ważne jest również posiadanie dowolnej sumy środków na koncie i rozliczony kupon z ostatnich siedmiu dni. Zarejestrować się na stronie można z linku, który jest poniżej. Zachęcamy również do skorzystania z promocyjnego kodu GOAL, dzięki któremu można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Fiorentina – Lazio, transmisja online

Tradycyjnie już mecze włoskiej ekstraklasy są dostępne w sieci. Można je śledzić na stronie internetowej ElevenSports.pl, jak i na platformie Polsat Box Go. Nie inaczej jest z meczem Fiorentina – Lazio. Na Polsat Box Go można to starcie oglądać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i dzięki aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android i iOS.

Fiorentina – Lazio, kursy bukmacherskie

Bój Fiorentina – Lazio zapowiada się bardzo interesująco, bo trudno wskazać w nim faworyta. STS zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię Fioletowych oszacował na poziomie 2,50. Tymczasem opcja na zwycięstwo ekipy z Rzymu wynosi 2,95 w Superbet zakłady bukmacherskie.