Jagiellonia Białystok już w czwartek zmierzy się z Fiorentiną w rewanżowym mecuz Ligi Konferencji Europy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Fiorentina – Jagiellonia, gdzie oglądać?

Już w czwartek Jagiellonia Białystok rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem Dumy Podlasia będzie oczywiście ACF Fiorentina. W lepszej sytuacji są oczywiście podopieczni Paolo Vanolego, którzy zdołali wywieźć z Polski solidną zaliczkę. Viola zwyciężyła bowiem rezultatem 3:0.

Jagiellonia Białystok zatem musi dokonać cudu, aby rywalizować w europejskich pucharach. Przed laty Lech Poznań był bliski niespodzianki we Florencji. Kto wie, może w czwartek uda się tego dokonać drużynie prowadzonej przez Adriana Siemieńca.

Fiorentina – Jagiellonia, transmisja w TV

Spotkanie Fiorentina – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Fiorentina – Jagiellonia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Fiorentina – Jagiellonia, kto awansuje?

Fiorentina – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Fiorentina. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.53. W przypadku zwycięstwa Jagiellonii Białystok natomiast sięga nawet 5.75.

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Jagiellonia Białystok? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Jagiellonia Białystok? Mecz odbędzie się już w czwartek (26 lutego) o godzinie 18:45.

