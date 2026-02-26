Fiorentina – Jagiellonia, gdzie oglądać?
Już w czwartek Jagiellonia Białystok rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem Dumy Podlasia będzie oczywiście ACF Fiorentina. W lepszej sytuacji są oczywiście podopieczni Paolo Vanolego, którzy zdołali wywieźć z Polski solidną zaliczkę. Viola zwyciężyła bowiem rezultatem 3:0.
Jagiellonia Białystok zatem musi dokonać cudu, aby rywalizować w europejskich pucharach. Przed laty Lech Poznań był bliski niespodzianki we Florencji. Kto wie, może w czwartek uda się tego dokonać drużynie prowadzonej przez Adriana Siemieńca.
Fiorentina – Jagiellonia, transmisja w TV
Spotkanie Fiorentina – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Fiorentina – Jagiellonia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.
Fiorentina – Jagiellonia, kto awansuje?
Fiorentina – Jagiellonia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Fiorentina. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.53. W przypadku zwycięstwa Jagiellonii Białystok natomiast sięga nawet 5.75.
Mecz odbędzie się już w czwartek (26 lutego) o godzinie 18:45.
