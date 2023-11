IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madryt, gdzie oglądać

Sytuacja w tabeli grupy E jest bardzo wyrównana. Pierwsze Atletico od trzeciego Feyenoordu dzielą jedynie dwa punkty. Z tego powodu ten mecz będzie miał olbrzymie znaczenie w kontekście awansu do 1/8 finału. Piłkarze z Madrytu dzięki wygranej mogą zapewnić sobie promocję do kolejnej rundy, ale jednocześnie w przypadku porażki mocno skomplikują swoją drogę do fazy pucharowej. To starcie można obejrzeć w CANAL+ Online.

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Feyenoordu z Atletico będzie transmitowane w polskiej telewizji. Ten pojedynek można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 4. Początek o godzinie 21:00.

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madryt, transmisja online

Ten mecz będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z oferty, dzięki której przez pierwsze dwa miesiące 30-dniowy abonament kosztuje jedynie 39 zł. W standardowej ofercie pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 74 zł/mies. Łącznie przez okres trwania promocji można zaoszczędzić aż 70 zł. Warto dodać, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafili wskazać zdecydowanego faworyta tego meczu. Kursy na wygraną obu zespołów są praktycznie identyczne. Odrobinę więcej szans daje się Atletico Madryt.

Feyenoord Rotterdam Atletico Madryt 2.77 3.60 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2023 11:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Feyenoord – Atletico? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 4 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Feyenoord – Atletico? Mecz rozpocznie się we wtorek, 28 listopada, o godzinie 21:00.

