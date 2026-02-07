Barcelona – Mallorca: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Barcelona – Mallorca możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania La Liga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Mallorca:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Mallorca.
Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.
