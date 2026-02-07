FC Barcelona - Mallorca: transmisja na żywo w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz hiszpańskiej La Liga.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Mallorca: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Barcelona – Mallorca możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania La Liga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Mallorca:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Mallorca.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.

Barcelona – Mallorca: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Barcelona – Mallorca zostanie rozegrane w sobotę, 7 lutego 2026 roku, o godzinie 16:15. Mecz odbędzie się w ramach 23. kolejki La Liga na stadionie FC Barcelony. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Barcelona – Mallorca: stream online

Stream online z meczu Barcelona – Mallorca dostępny będzie w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez opłat abonamentowych.

Gdzie oglądać mecz Barcelona – Mallorca za darmo?

Darmową transmisję meczu Barcelona – Mallorca udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład.

Kiedy mecz Barcelona – Mallorca?

Mecz Barcelona – Mallorca odbędzie się w sobotę, 7 lutego 2026 roku, o godzinie 16:15.

Barcelona – Mallorca: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Barcelona – Mallorca w Polsce odbędzie się na kanale Eleven Sports 1.

