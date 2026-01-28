FC Barcelona – FC Kopenhaga: gdzie oglądać? Mecz Barcelony dzisiaj (28.01.2026)

FC Barcelona - FC Kopenhaga: gdzie oglądać? Dzisiejszy mecz Barcelony można obejrzeć w standardowej TV oraz online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – FC Kopenhaga, gdzie oglądać?

FC Barcelona zakończy fazę ligową Ligi Mistrzów domowym starciem z FC Kopenhagą. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Katalończycy walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału, natomiast mistrz Danii wciąż liczy na miejsce w barażach.

Barcelona jest w świetnej formie – wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach i pozostaje niezwykle skuteczna na własnym stadionie. Kopenhaga natomiast w poprzedniej kolejce zremisowała z Napoli mimo gry w osłabieniu, utrzymując szanse na dalszą grę w Europie. Faworytem pozostają gospodarze, ale Duńczycy pokazali już w tej edycji LM, że potrafią być groźni.

Barcelona – FC Kopenhaga, transmisja w TV

Mecz Barcelona – FC Kopenhaga w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie obejrzysz na kanale Canal+ Extra 2.

Warto również zwrócić uwagę na promocję, dzięki której można uzyskać dostęp do Canal+ Online. Voucher na Canal+ od Superbet pozwala otrzymać nawet trzymiesięczny dostęp do Ligi Mistrzów po spełnieniu warunków promocji.

Barcelona – FC Kopenhaga, transmisja online

Rywalizację Barcelony z FC Kopenhagą będzie można obejrzeć także przez internet. Transmisja online dostępna będzie w usłudze Canal+ Online, która umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie oraz Smart TV.