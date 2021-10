FAME MMA 11 – gdzie oglądać? Transmisja na żywo i stream online!

Już dzisiaj czeka nas 11 gala FAME MMA. Podczas niej będziemy świadkami kilku ciekawych starć, w tym m.in. rywalizacji Normana Parke z Borysem Mańkowskim. Sporo osób zastanawia się więc, gdzie oglądać dzisiaj FAME MMA 11? Czy można to zrobić na żywo w TV? Sprawdź, co wiadomo o transmisji z FAME MMA!

FAME MMA 11 – gdzie oglądać dzisiaj?

W sobotę o godzinie 20:00 rozpocznie się FAME MMA 11, kolejna gala freak fightową organizowana tym razem w Gliwicach. Tego wieczoru będziemy więc świadkami kilku interesujących pojedynków. Sporo osób chciałoby zobaczyć na żywo znanych influencerów, którzy powalczą w oktagonie, więc sprawdź, gdzie oglądać dzisiaj FAME MMA 11.

FAME MMA 11 – za darmo w Internecie

Legalnie całą galę FAME MMA 11 nie obejrzysz za darmo w Internecie. Zazwyczaj włodarze federacji decydują się na pokazywanie tylko dwóch lub trzech pierwszych walk na YouTubie. Reszta jest już dostępna jedynie w specjalnym systemie PPV, za który trzeba zapłacić. Najtańszy pakiet kosztuje 24,99 PLN. W przeciwieństwie jednak do innych gal, tej nie da się obejrzeć w całości za darmo.

FAME MMA 11 – dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Jak oglądać FAME MMA 11 w TV? Na to pytanie także często szukacie odpowiedzi, więc śpieszymy z pomocą. Jest możliwość przerzucenia obrazu z telefonu na TV za pomocą chromecasta. To usługa, która streamuje obraz w ramach jednego Wi-Fi. Możesz także po prostu podpiąć urządzenie po kablu HDMI i dzięki temu wyświetlać obraz na telewizorze. Bezpośrednio jednak na kanałach TV nie będzie pokazywane FAME MMA.

Skoro już wiesz, gdzie oglądać FAME MMA 11, to poruszmy jeszcze kwestię typów i kursów. Partnerem tej federacji jest Betclic. To bukmacher, który wystawił szeroką ofertę zakładów, a jej przegląd znajdziesz w specjalnym tekście o kursach na FAME MMA 11.

FAME MMA 11 – stream na żywo online

Jak już dobrze wiesz, FAME MMA 11 na żywo online można obejrzeć jednak jedynie na stronie gali, gdzie trzeba wykupić płatny dostęp. Ten kosztuje nawet kilkadziesiąt złotych, w zależności od pakietu, jaki się wybierze. Te różnią się nie tylko ceną, ale też rzeczami, jakie dają. Podstawowa jakość to 720p, ale można wybrać także 1080p i dodatkowe materiały zza kulis.

FAME MMA 11 – zapowiedź gali

Gala FAME MMA 11 zapowiada się na bardzo ciekawą. W końcu podczas niej w oktagonie będą takie osoby, jak Mańkowski, Parke, Wardęga, Dubiel, czy Filipek. To znane persony, które wiele osób obserwuje. Najpopularniejsi influencerzy walczący na FAME MMA 11 mają nawet ponad 700 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Na pewno walki Normana Parke, czy Marcina Dubiela zapowiadają się na najciekawsze, ale trudno tutaj w karcie walk doszukać się nudnego starcia. Warto więc zapoznać się też z ofertą od Betclic. Ten bukmacher ma bowiem zakłady na walkę.

