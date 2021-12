Everton – Arsenal: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (06.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Everton – Arsenal to ostatni mecz w ramach 15. kolejki Premier League. W roli faworyta do tego starcia podejdzie zespół Mikela Artety. Aczkolwiek zawodnicy The Toffees mają nadzieję, że uda im się zakończyć fatalną passę ośmiu spotkań bez wygranej. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie będzie dostępne starcie Evertoon – Arsenal.

Mecz Everton – Arsenal dzisiaj, gdzie oglądać

Everton i Arsenal podejdą do dzisiejszej potyczki w złych nastrojach. Drużyna Rafaela Beniteza ma na swoim koncie trzy ligowe porażki z rzędu. Tymczasem Kanonierzy ulegli ostatnio Man Utd (2:3) w klasyku ligi angielskiej.

Po raz ostatni Everton z Arsenalem grał w roli gospodarza 19 grudnia 2020 roku Wówczas The Toffees wygrali 2:1. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami zespół z Goodison Park wygrał trzykrotnie, raz miał miejsce remis i jedno zwycięstwo zaliczył Arsenal.

Mecz Everton – Arsenal, transmisja TV

Spotkanie Everton – Arsenal będzie oczywiście do zobaczenia w telewizji. Transmisja ze starcia, które odbędzie się na Goodison Park, będzie miała miejsce na Canal+ Sport. Mecz zacznie się o 21:00, a skomentują go Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Everton – Arsenal, transmisja online

Bój Everton – Arsenal będzie dostępny online. Transmisja ze starcia będzie dostępna na platformach Canal+ Online i Player.pl dostępnych na urządzenia mobilne, ale również z poziomu przeglądarki internetowej.

Everton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów bukmacherskich faworytem dzisiejszej potyczki są goście. Według LVBet zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Arsenalu wynosi 2,15. Wariant z ewentualną wygraną Evertonu został natomiast oszacowany na 3,80 w forBET zakłady bukmacherskie.

Everton Arsenal 3.85 3.56 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6. grudnia 2021 10:10 .

