Espanyol – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo
Zupełnie darmowa transmisja z meczu Espanyol – Barcelona będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.
- Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
- Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon
- Dostęp do transmisji z meczu Espanyol – Barcelona zostanie odblokowany
Espanyol – FC Barcelona, gdzie oglądać?
Mecz Barcelona – Espanyol rozegrany zostanie w sobotę (3 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz obejrzymy na kanale CANAL+ Sport. Z kolei z bezpłatnej transmisji można skorzystać w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL.
Gdzie oglądać mecz?
- Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL
- Kanał CANAL+ Sport
- Usługa CANAL+ Online
Espanyol – FC Barcelona, kursy bukmacherów
Barcelona jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim meczu. Kursy na zwycięstwo gości nie przekraczają 1.60. Z kolei współczynniki na wygraną gospodarzy oscylują w granicach 5.10.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.