FC Barcelona - Espanyol: transmisja za darmo. Duma Katalonii w sobotę rozegra kolejne ligowe spotkanie na wyjeździe. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona - Espanyol w TV i online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Espanyol – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie darmowa transmisja z meczu Espanyol – Barcelona będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Espanyol – Barcelona zostanie odblokowany

Espanyol – FC Barcelona, gdzie oglądać?

Mecz Barcelona – Espanyol rozegrany zostanie w sobotę (3 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz obejrzymy na kanale CANAL+ Sport. Z kolei z bezpłatnej transmisji można skorzystać w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał CANAL+ Sport

Usługa CANAL+ Online

Espanyol – FC Barcelona, kursy bukmacherów

Barcelona jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim meczu. Kursy na zwycięstwo gości nie przekraczają 1.60. Z kolei współczynniki na wygraną gospodarzy oscylują w granicach 5.10.

