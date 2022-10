PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Elche – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Królewscy podejdą do spotkania z czerwoną latarnią ligi w szampańskich nastrojach. Czy Dawid zepsuje świętowanie Goliatowi? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Elche – Real Madryt, gdzie oglądać

Ach, który piłkarz nie chciałby teraz reprezentować barw Realu Madryt? Królewscy zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, zlali Barcelonę w El Clasico, by dzień później odebrać multum nagród na gali France Football. Główny laur zebrał nie kto inny, ale sam Karim Benzema. I to właśnie Francuz może być prawdziwym katem dla najbliższego rywala. W końcu tak efektowne podsumowanie, zarówno świetnego poprzedniego sezonu, jak i kariery, wypada uczcić golami, prawda?

Trudno mieć nadzieję, kibicując Elche. To czerwona latarnia ligi, od której nikt nie traci mniej bramek. Z kolei jedynie Cadiz – również będące w strefie spadkowej – strzela ich mniej. Cieszyć może niedawny dublet Pere Milli, ale nawet on nie wystarczył, by sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ligowym. W starciu z mistrzami kraju trudno się łudzić o zmianę trendu.

Elche – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie obejrzysz za pośrednictwem CANAL+ Sport 5.

Elche – Real Madryt, transmisja na żywo za darmo

Mecz na Estadio Manuel Martinez Valero obejrzysz za darmo za pośrednictwem bukmachera STS. By móc z tego skorzystać, musisz spełnić jedynie dwa proste warunki. Już tłumaczymy, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Elche – Real zostanie odblokowany

Elche – Real Madryt, transmisja online

Nadchodzące starcie Królewskich można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych! Za 6-miesięczny dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 288 zł, zamiast 384 zł, jak miałoby to miejsce przy zakupie miesięcznego dostępu.

6-miesięczny dostęp – 288 zł (zamiast 384 zł)

Elche – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że goście wywiozą z tego meczu komplet oczek.

Elche Real Madryt 9.35 6.00 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2022 10:49 .

