Elche – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo

Elche – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. W 10. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy podopieczni Carlo Ancelottiego pojadą na wyjazd do Elche i postarają się utrzymać na pozycji lidera tabeli.

Estadio Martinez Valero LaLiga Elche Real Madryt 9.00 5.75 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2022 15:09 .

Elche – Real Madryt, typy i przewidywania

Dopiero co skończyła się 9. seria gier, a przed nami już 10. kolejka La Ligi, tym razem rozgrywana w środku tygodnia. Real Madryt, który w niedzielę pewnie pokonał Barcelonę, w środę zagra na wyjeździe z Elche, czyli ostatnią drużyną w tabeli. Podbudowani ważnym zwycięstwem w El Clasico „Królewscy” nie powinni mieć zatem problemów z fatalną defensywą „Los Franjiverdes”.

Elche przegrało 1. połowę w 10 z ostatnich 15 meczów, więc wydaje się, że podopieczni Carlo Ancelottiego już w pierwszej części gry poważnie „napoczną” swojego rywala. Nasz typ: 1. połowa – Real Madryt.

STS 1.79 1. połowa – Real Madryt Zagraj!

Elche – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Zmagający się z rwą kulszową Thibaut Courtois ma być gotowy dopiero na weekendowe spotkanie przeciwko Sevilli, dlatego w bramce Realu Madryt ponownie stanie Andrij Łunin. Oprócz belgijskiego golkipera na pewno zabraknie także Daniego Ceballosa, a na ławce rezerwowych mogą usiąść Dani Carvajal, David Alaba czy Vinicius Junior, którym Carlo Ancelotti powinien pozwolić odpocząć.

Jeśli chodzi o obóz gospodarzy, to nowy szkoleniowiec Elche Jorge Almiron najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na Fidela, Jony’ego Alamo oraz Federico Fernandeza.

Elche – Real Madryt, ostatnie wyniki

Elche to absolutny outsider, który w aktualnym sezonie uzbierał jedynie trzy punkty. Nadzieją dla kibiców „Los Franjiverdes” mogą być dwa ostatnie remisy w starciach przeciwko Valencii oraz Mallorce. Real Madryt natomiast znakomicie prezentuje się od początku kampanii – wygrał wszystkie spotkania we wszystkich rozgrywkach, a „kamyczkiem do ogródka” Carlo Ancelottiego są tylko dwa remisy – w lidze z Osasuną Pampeluna oraz w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. Przypomnijmy, że w niedzielę „Królewscy” z łatwością uporali się z Barceloną i wrócili na fotel lidera La Ligi.

Elche – Real Madryt, historia

Na pięć ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami dwa zwyciężył Real Madryt i trzykrotnie padł remis. Obydwie ekipy po raz ostatni zmierzyły się w tamtej kampanii i wówczas ligowy pojedynek zakończył rezultatem 2:2, co koniec końców pokazuje, że „Królewskim” z Elche wcale nie gra się tak łatwo.

Elche – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu na Estadio Manuel Martinez Valero oczywiście są goście. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.35, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Elche Remis Real Madryt 8.05 5.40 1.35 9.00 5.75 1.33 9.00 5.75 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2022 15:09 .

Elche – Real Madryt, przewidywane składy

Elche: Badia; Clerc, Roco, Verdu, Bigas, Josan; Gumbau, Mascarell, Guti; Boye, Milla

Real: Lunin; Mendy, Ruediger, Militao, Lucas; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Rodrygo

Elche – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport 5 oraz na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu na Estadio Manuel Martinez Valero w środę 19 października o godzinie 21:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.