Elche CF – FC Barcelona: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę Elche spróbuje pokonać rozpędzoną Barcelonę. Duma Katalonii ani myśli się jednak zatrzymywać, zwłaszcza, że rywale w walce o czołową czwórkę wciąż naciskają. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Elche CF – FC Barcelona, gdzie oglądać

Elche CF ma za sobą całkiem udane wejście w nowy rok. Gracze trenera Rodrigueza poprawili swoją sytuację w tabeli, a w Pucharze Króla byli o włos od wyeliminowania Realu Madryt w dogrywce. Ostatnio jednak przegrali dwa z trzech starć ligowych. I o ile mecz z Sevillą mogli przed pierwszym gwizdkiem wpisać w kategorię strat, tak przegrać z Levante aż 0:3 musiał okazać się ogromnym ciosem dla szatni.

W Barcelonie, zaś, od dawno nie działo się tak dobrze. W trzech ostatnich starciach na wszystkich frontach Duma Katalonii strzeliła aż dwanaście bramek! Blaugrana wyeliminowała z Ligi Europy walczące o mistrzostwo Włoch Napoli, a w La Lidze zakotwiczyła w czołowej czwórce. Pojedynek z Elche z pewnością nie będzie dla Xaviego momentem na eksperymenty. Jego podopieczni mieli cały tydzień na odpoczynek, a kolejne starcie rozegrają dopiero w czwartek. Dlatego też gospodarzom szykuje się niezbyt przyjemne popołudnie.

Elche CF – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Mecz 27. kolejki La Ligi transmitowany będzie za pośrednictwem Canal+ Sport 2.

Elche CF – FC Barcelona, transmisja za darmo

Elche CF – FC Barcelona, transmisja online

Rzecz jasna, starcie na Estadio Martinez Valero możesz obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz abonament sportowy.

Elche CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to goście będą faworytami niedzielnego starcia. Tego samego zdania są bukmacherzy.

