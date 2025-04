PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać?

Eintracht Frankfurt to ostatni przedstawiciel Bundesligi w Lidze Europy. Przygoda niemieckiej ekipy wcale nie musi się zakończyć na etapie ćwierćfinału. Zespół ten wywiózł z Anglii remis 1:1, dzięki czemu w czwartek do awansu wystarczy choćby skromne zwycięstwo. Gospodarze będą faworytem, ale muszą mieć się na baczności.

Tottenhamu tydzień temu nie wykorzystał w pełni atutu własnego boiska, przez co w Niemczech będzie miał trudniejsze zadanie. W Londynie marzą o wygraniu trofeum, a droga do końcowego zwycięstwa w Lidze Europy nie jest już długa. To może dodatkowo zmotywować przedstawiciela Premier League do pokonania niemieckiego rywala.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: transmisja w TV

Mecz Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur odbędzie się w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie zobaczysz w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 4.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: transmisja online

Jeśli nie masz możliwości oglądania meczu w telewizji to nic straconego. Polsat Sport, który posiada prawa do transmisji Ligi Europy, oferuje dostęp do usługi Polsat Box Go. To właśnie tam będzie transmisja online meczu Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: kto wygra?

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na znalezienie się w kolejnej rundzie Ligi Konferencji ma Eintracht Frankfurt, którego sukces wyceniono współczynnikiem 2.37. Tottenham nie będzie faworytem, ale jego potencjalny awans nie będzie rozpatrywany w kategoriach sensacji, co obrazuje kurs 2.80.

Eintracht Frankfurt Tottenham 2.37 3.65 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2025 13:26 .

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur? Transmisja meczu Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur? Mecz Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur zostanie rozegrany w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00.

