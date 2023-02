PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt rozegra dzisiaj półfinałowe spotkanie Klubowych Mistrzostw Świata. O awans do finału zmierzą się z egipskim Al Ahly. Sprawdź gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Królewskich.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt tegorocznych występów nie może zaliczyć do udanych. W lidze ma już ośmiopunktową stratę do liderującej Barcelony, nie zdołała sięgnąć także po Superpuchar Hiszpanii. Teraz staje do rywalizacji o miano najlepszej drużyny świata, na co pozwoliło mu wygranie Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie.

Królewscy w Klubowych Mistrzostwach Świata rozpoczynają rywalizację od półfinału, w którym zmierzą się z egipskim Al Ahly. W przypadku zwycięstwa czeka ich w sobotę finałowe spotkanie z saudyjskim Al-Hilal. Drużyna Carlo Ancelottiego przystąpi do turnieju osłabiona, ale w roli zdecydowanego faworyta do końcowego triumfu.

Rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata można oglądać “na żywo” na kanałach CANAL+. Stacja transmituje wszystkie spotkania turnieju, ale oczywiście pojedynku z udziałem Realu Madryt to najważniejsze punkty programu.

Real Madryt – Al Ahly: gdzie obejrzeć?

Mecz Realu Madryt z Al Ahly rozegrany zostanie w środę (8 lutego) o godzinie 20:00 i w telewizji będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu pojedynek będzie można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do wszystkich kanałów CANAL+ możecie mieć tylko za 39 zł miesięcznie, czyli 10 zł mniej niż w standardowej ofercie. Oferta obowiązuje przy zobowiązaniu na pół roku.

Real Madryt – Al Ahly: kto wygra?

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem środowego półfinałowe spotkania. Czy Twoim zdaniem możliwa jest niespodzianka w tym meczu?

Jak zakończy się spotkanie? awansem Realu 83% awansem Al Ahly 17% 12 + Głosy Oddaj swój głos: awansem Realu

awansem Al Ahly

