Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

W niedzielne popołudnie czeka nas hit hiszpańskiej La Liga z Barceloną i Atletico Madryt w roli głównej. Wynik tego spotkania ma kluczowe znaczenie dla kształtu ligowej tabeli. O ile Barcelonie, ze względu na 11-punktową przewagę, raczej już nic nie grozi, to Atletico Madryt ma o co grać. Drużyna Diego Simeone plasuje się obecnie na trzeciej lokacie, a jej strata do drugiego Realu to tylko dwa punkty. Spotkanie na Camp Nou zapowiada się więc niezwykle ciekawie.

Mecz Barcelona – Atletico odbędzie się w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 16:15. W telewizji mecz obejrzymy na kanale Eleven Sports 1, natomiast zupełnie darmowa. transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Barcelona – Atletico: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Barcelona – Atletico, które rozegrane zostanie w niedzielę o 16:15, można obejrzeć na kilka różnych sposobów. Dwa z nich wymieniliśmy powyżej – czyli kanał Eleven Sports 1 lub darmowa transmisja w usłudze STS TV. Trzecią opcją jest skorzystanie z usługi CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać teraz w promocyjnej cenie. Jak oszczędzić 60 zł? Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony oraz wykupić półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Spors i Polsat Sport Premium.

Barcelona – Atletico Madryt: kto wygra?

Barcelona będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale Atletico będzie chciało wykorzystać słabszą formę rywali. Kto Twoim zdaniem będzie górą w tym pojedunku?

