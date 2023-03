Crystal Palace - Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Manchester City zagra w sobotę z Crystal Palace. Obywatele mają doskonałą okazję, by dopisać kolejne trzy oczka w ligowej tabeli w pojedynku ze słabą spisującym się rywalem w ostatnich tygodniach. Początek meczu o godzinie 18:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Crystal Palace – Manchester City, gdzie oglądać

Crystal Palace fatalnie spisuje się w ostatnich tygodniach i notuje serię dziewięciu meczów bez wygranej. Przed tygodniem ekipa Vieiry dostała spory łomot od Aston Villi przegrywając aż 0:4. Należy jednak zauważyć, że Crystal Palace potrafiło też urwać punkty Liverpoolowi. Trudno jednak oczekiwać, by w starciu z zespołem Pepa Guardioli zdołali wyszarpać choćby remis.

Manchester City traci pięć punktów do prowadzącego Arsenalu, dlatego The Citizens nie mogą sobie pozwolić na wpadkę w meczu z Crystal Palace, również mając na uwadze kiepską dyspozycję tej drużyny. City notują serię trzech wygranych z rzędu (Newcastle, Bristol City, Bournemouth) i wszystko wskazuje na to, że podtrzymają tą passę.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Ten pojedynek 27. kolejki angielskiej Premier League nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja online

Spotkanie Crystal Palace z Manchesterem City będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego meczu uprzednio należy wykupić odpowiednią subskrypcję.

Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Manchester City, a kursy na wygraną Obywateli są niskie i wynoszą około 1,37. Dla porównania typy na zwycięstwo Crystal Palace oscylują wokół 9,00.

Crystal Palace Manchester City 9.00 5.25 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 06:04 .