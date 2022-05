PressFocus Na zdjęciu: Giorgi Citaiszwili

Cracovia – Wisła: transmisja w TV i stream online. Derby Krakowa zawsze wzbudzają emocje kibiców polskiej ekstraklasy. Nie inaczej jest tym razem. Sprawdź gdzie obejrzysz niedzielne spotkanie i jak możesz otrzymać dostęp do transmisji za darmo.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Wisła Kraków 2.70 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 07:40 .

Cracovia – Wisła, gdzie obejrzeć

Wisła nie może już sobie pozwolić na kolejne potknięcia, jeżeli w przyszłym sezonie nadal chce występować w Ekstraklasie. Drużyna Jerzego Brzęczka punktów potrzebuje jak tlenu i o kolejną zdobycz będzie walczyć w wyjazdowym pojedynku z Cracovią. Pasy, które plasują się w środkowej strefie tabeli, w żadnym wypadku nie zastosują wobec swojego lokalnego rywala taryfy ulgowej.

Ostatnie ligowe spotkania piłkarze obu drużyn kończyły w odmiennych nastrojach. Cracovia odniosła drugie zwycięstwo z rzędu, skromnie 1:0 pokonując nad wyjeździe Radomiaka Radom. Z kolei Biała Gwiazda stoczyła u siebie prawdziwy bój z Wisłą Płock, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywali, którzy po bramce z rzutu karnego w doliczonym czasie gry wygrali 4:3.

Pierwszy derbowy pojedynek w tym sezonie potoczył się po myśli Wisły Kraków, która przed własną publicznością wygrała 1:0. Były to czwarte z rzędu derby w których Biała Gwiazda zapisała na swoje konto przynajmniej jeden punkt. Jak będzie w niedzielę? Sprawdź typy na mecz Cracovia – Wisła.

Cracovia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Niedzielne derby Krakowa, która rozegrane zostaną w ramach 31. kolejki PKO Ekstraklasy, będą transmitowane na trzech kanałach – Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, skomentują Adam Marchliński i Radosław Majdan.

Cracovia – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Wyjechałeś na majówkę i nie masz dostępu do telewizora? Chciałbyś obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu? Teraz możesz uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez Fuksiarza, dzięki której można dostać darmowy dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, w którego skład wchodzi kanał Canal+ Sport 3, na którym transmitowane będą Derby Krakowa. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Cracovia – Wisła, transmisja online

Pojedynek Cracovii z Wisła za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć dzięki usługom Canal+ online i Polsat Box Go, z których korzystać można również w aplikacjach mobilnych. Dostęp do drugiej z tych usług można teraz uzyskać za darmo. Jak? Warunki przedstawiliśmy nieco wyżej.

Cracovia – Wisła, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów wskazują na to, że według nich większe szanse na derbowe zwycięstwo ma Cracovia.

Cracovia Wisła Kraków 2.70 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 07:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin