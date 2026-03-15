Como i AS Roma zmierza się ze sobą w niedzielnym meczu Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Wesley

Como – Roma, gdzie oglądać?

W niedzielę dojdzie do niezwykle ważnego, a przede wszystkim interesującego spotkania w rozgrywkach Serie A, w którym Como 1907 zmierzy się przed własną publicznością z AS Romą w ramach 29. kolejki. Gospodarze przystąpią do tego starcia po pokonaniu Cagliari Calcio (2:0).

AS Roma natomiast w środku tygodnia rywalizowała w rozgrywkach Ligi Europy. Drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego zremisowała z Bologną w pierwszym meczu 1/8 finału (1:1). Nadchodząca rywalizacja w Como zapowiada się niezwykle ciekawie.

Como – Roma, transmisja w TV

Spotkanie Como 1907 – AS Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Como – Roma, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewniają także usługi Polsat Box Go oraz STS TV.

Como – Roma, kto wygra?

Como – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Como. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Cesca Fabregasa, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.60.

Como AS Roma 2.10 3.15 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2026 14:09

Gdzie oglądać mecz Como – Roma? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Como – Roma? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godzinie 18:00.

