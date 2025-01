PressFocus Na zdjęciu: Timothy Weah

Club Brugge – Juventus FC: gdzie oglądać?

W jednym z ciekawiej zapowiadających się wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów dojdzie do belgijsko-włoskiej konfrontacji. O czwarte zwycięstwo w fazie ligowej zagrają Club Brugge i Juventus FC. Gospodarze mają punkt mniej od przedstawiciela Serie A, ale to wciąż wystarcza do bycia w TOP24, które umożliwia dalszą grę w Europie. Spotkanie zapowiada się tym bardziej ciekawie, że Club Brugge i Juventus dopisali sobie ostatnio komplet punktów w krajowych rozgrywkach.

Club Brugge – Juventus FC: transmisja w TV

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Club Brugge – Juventus FC zacznie się o godzinie 21:00 i będzie dostępna na antenie CANAL+ 360. Potyczkę tę skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Lipiński.

Club Brugge – Juventus FC: stream online

Transmisja z tego meczu dostępna będzie również drogą internetową w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zgarnąć voucher i uzyskać dostęp do pakietu Super Sport z transmisjami wszystkich meczów Ligi Mistrzów w specjalnej ofercie Fortuny. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Club Brugge – Juventus FC: kto wygra

Club Brugge – Juventus FC: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznawany jest Juventus, którego triumf wyceniono na 2.25. Współczynnik na triumf Club Brugge to zaś 3.30. Ewentualny remis oznacza zaś kurs 3.45.

Club Bruges Juventus FC 3.30 3.35 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2025 09:01 .

Gdzie obejrzeć mecz Club Brugge – Juventus FC? Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ 360 oraz usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Club Brugge – Juventus FC? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (21 stycznia). Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

