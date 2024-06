fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Chorwacja – Włochy, gdzie oglądać mecz Euro 2024?

Po dwóch kolejkach fazy grupowej mistrzostw Europy w grupie B reprezentacja Włoch ma na swoim koncie trzy punkty. Z kolei tylko oczko to bilans reprezentacji Chorwacji. Tym samym starcie w Lipsku będzie dla obu ekip meczem o wszystko na turnieju.

Zobacz także: Terminarz Euro 2024

Drużynie Luciano Spallettiego do awansu do fazy pucharowej Euro 2024 wystarczy remis. Z kolei Chorwaci muszą wygrać i liczyć na to, że Albania nie pokona Hiszpanii. Sprawdź typy na mecz Chorwacja – Włochy, który obejrzysz zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Chorwacja – Włochy, transmisja w TV

Poniedziałkową potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewni stacja TVP 2. Spotkanie o godzinie 21:000 skomentują Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

Chorwacja – Włochy, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można zobaczyć spotkanie Chorwacja – Włochy. W internecie również będzie to możliwe. Jest to realne dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Ponadto spotkanie w Lipsku będzie można zobaczyć na platformach streamingowych takich jak CANAL+ online czy WP Pilot.

Chorwacja – Włochy, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chorwatów 0% wygraną Włochów 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Chorwatów

wygraną Włochów

remisem

Chorwacja – Włochy, kursy bukmacherów

Eksperci przekonują, że większe szanse na wygraną mają aktualni mistrzowie Europy. Typ na zwycięstwo Włochów wynosi 2.35. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei rozwiązanie na ewentualne zwycięstwo Chorwacji oszacowano na 3.25.

Chorwacja Włochy 3.20 3.30 2.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2024 00:07 .

Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja – Włochy? Transmisja ze spotkania Chorwacja – Włochy dostępna będzie na antenie TVP 2. Kiedy odbędzie się mecz Chorwacja – Włochy? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (24 czerwca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.