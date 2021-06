Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja – Hiszpania? Z meczu Chorwacja – Hiszpania: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Chorwacja – Hiszpania? Spotkanie 1/8 finału Mistrzostw Europy odbędzie się na Parken w Kopenhadze. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Chorwacja – Hiszpania na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź o której jest mecz Chorwacja – Hiszpania.

Chorwacja – Hiszpania: gdzie oglądać mecz Euro online?

Poniedziałek to trzeci dzień rozgrywania spotkań 1/8 finału Euro 2020. W jednym z nich reprezentacja Chorwacji zmierzy się z Hiszpanią. W roli faworyta do awansu do ćwierćfinału na boisko wybiegną podopieczni Luisa Enrique, ale dotychczasowe ich występy na turnieju pokazały, że można sprawić im problemy.

Reprezentacja Hiszpanii udział w turnieju finałowym Mistrzostw Europy rozpoczęła od dwóch remisów. Najpierw bezbramkowo zremisowała ze Szwecją, a następnie niespodziewanie straciła punkty w meczu z reprezentacją Polski (1:1). Pierwsze zwycięstwo Hiszpanie odnieśli dopiero w trzecim spotkaniu, wysoko 5:0 pokonując Słowację.

Chorwaci również spisywali się ze zmiennym skutkiem, rozkręcając się z meczu na mecz. Na inaugurację musieli na londyńskim Wembley uznać wyższość reprezentacji Anglii (0:1), w drugim meczu podzielili się punktami z Czechami (1:1), a w decydującym o wyjściu z grupy spotkaniu ze Szkocją wygrali 3:1.

Kto będzie górą w tym meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Chorwacja – Hiszpania. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Chorwacja – Hiszpania, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie 1/8 finału Euro 2020 w Kopenhagdze, podobnie jak pozostałe spotkania finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Chorwacja – Hiszpania transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP2, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Chorwacja – Hiszpania: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Parken w Kopenhadze, będzie również dostępna w internecie. Mecz Chorwacja – Hiszpania online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Chorwacja – Hiszpania

Spotkanie 1/8 finału Euro 2020: Chorwacja – Hiszpania rozegrane zostanie w poniedziałek (28 czerwca). Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Chorwacja – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Firmy bukmacherskie nieco większe szanse na sukces w niedzielnym pojedynku o awans do ćwierćfinału dają reprezentacji Belgii.

Chorwacja Hiszpania 6.60 3.75 1.63 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 28. czerwca 2021 11:08 .

