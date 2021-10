Chelsea – Southampton: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream

Chelsea – Southampton: gdzie można zobaczyć mecz Pucharu Ligi Angielskiej? Jeden z ciekawszych bojów w ramach 1/8 finału Carabao Cup odbędzie się we wtorek wieczorem na Stamford Bridge. The Blues przystąpią do potyczki ze Świętymi, chcąc odnieść piąte zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei Southampton ma nadzieję, że wróci na zwycięski szlak po ostatnim remisie w Premier League. Spotkanie z udziałem obu ekip będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i online. Zapoznaj się z informację, gdzie można śledzić mecz Chelsea – Southampton.



Chelsea FC Carabao Cup

26/10/2021 20:45 Stamford Bridge

Southampton

Mecz Chelsea – Southampton dzisiaj, gdzie oglądać

Chelsea FC przystąpi do spotkania w Pucharze Ligi Angielskiej w bardzo dobrych nastrojach. The Blues w trakcie minionego weekendu udzielili lekcji piłki nożnej Norwich City, wygrywając aż 7:0. Hat-tricka w tej batalii skompletował Mason Mount. Ogólnie londyński team może pochwalić się czterema zwycięstwami z rzędu.

Southampton natomiast ma za sobą podział punktów z Burnley. Święci zremisowali 2:2. Jednocześnie Jan Bednarek i spółka na swoim obiekcie w pięciu ostatnich meczach przegrali tylko raz. Znacznie gorzej Southampton radzi sobie na wyjeździe, przegrywając ostatnio w Londynie właśnie z Chelsea 1:3. Święci na obiekcie swoich rywali w Premier League nie wygrali od dziewięciu spotkań.

Mecz Chelsea – Southampton, transmisja TV

Jedno z ciekawszych dzisiejszych spotkań w Pucharze Ligi Angielskiej transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1. Mecz zacznie się o 20:45. Komentatorami tego starcia będą natomiast: Patryk Mirosławski i Sebastian Chabiniak.

Chelsea – Southampton: transmisja za darmo w STS

Wszystkie mecze Pucharu Ligi Angielskiej można obejrzeć za darmo na stronie i w aplikacji największego polskiego bukmachera STS. Transmisja jest dostępna dla zalogowanych klientów STS, którzy postawili zakład w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL, a zyskasz m.in. zakład bez ryzyka do 234 zł oraz darmowy zakład o wartości 30 zł.

Chelsea – Southampton, transmisja online

Mecz na Stamford Bridge będzie można śledzić również online. Starcie Chelsea – Southampton będzie dostępne na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także za pośrednictwem platformy Polsat Box Go, która jest dostępna w formie aplikacji na tablety lub smartfony z systemami Android i iOS.

Chelsea – Southampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie więcej szans na triumf w dzisiejszym bają dają podopiecznym Thomasa Tuchela. Sugerują to kursy, które umieściliśmy poniżej.

