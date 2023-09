Imago/Carlton Myrie Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 07:31 .

Chelsea – Nottingham Forest, gdzie oglądać

W meczu z Luton Chelsea przełamała wreszcie fatalną passę meczów bez zwycięstwa w Premier League. Co prawda beniaminek jest głównym faworytem do spadku, no ale od czegoś trzeba zacząć. Z bardzo dobrej strony pokazał się Raheem Sterling, a Nicolas Jackson zanotował premierowe trafienie dla The Blues.

Podobnie jak przed rokiem Nottingham Forest prawdopodobnie walczyć będzie o utrzymanie. Zespół przeprowadził wiele transferów, jednak nie przełożyły się one jak na razie na poprawę gry drużyny. Forest wygrali jedno z trzech spotkań ligowych i zajmują 14. miejsce w tabeli.

Sprawdź też nasze typy na mecz Chelsea – Nottingham Forest.

Chelsea – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Niestety, meczu Chelsea z Nottingham Forest w ramach 4. kolejki Premier League nie obejrzycie w polskiej telewizji.

Chelsea – Nottingham Forest, transmisja online

Sobotnie spotkanie Chelsea z Nottingham Forest transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Żeby móc oglądać mecz, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

Chelsea – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Chelsea. Kursy na wygraną The Blues wynoszą w granicach 1.40. Typ na Nottingham Forest to już 8.00.

Chelsea Nottingham Forest 1.41 5.25 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 07:31 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.