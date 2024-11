fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea – Noah, gdzie oglądać?

Chelsea to oczywisty faworyt do wygrania Ligi Konferencji. Po dwóch kolejkach ma na koncie komplet punktów, więc radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami. W europejskich pucharach Enzo Maresca korzysta z rezerwowych, ale mają oni wystarczająco dużo jakości, aby wciąż wygrywać spotkania. W czwartek Chelsea podejmie na Stamford Bridge rywala z Armenii. Noah ma na koncie zwycięstwo i porażkę.

Czwartkowy mecz Chelsea – Noah rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

Chelsea – Noah, transmisja TV

Spotkanie Chelsea – Noah nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Prawa do transmitowania rozgrywek Ligi Konferencji ma Polsat.

Chelsea – Noah, transmisja online

Mecze Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 można w internecie śledzić po wykupieniu dostępu do platformy Polsat Box Go.

Chelsea – Noah, kto wygra?

Chelsea – Noah, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego rezultatu niż trzy punkty Chelsea. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej raptem 1.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Noah jest to nawet aż 45.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Noah? Mecze Ligi Konferencji są dostępne w platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Noah? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (7 listopada) o godzinie 21:00.

