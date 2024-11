Chelsea – Noah Erewan: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2024)

Chelsea - Noah Erewan: typy i kursy na mecz 3. kolejki Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Enzo Mareski w najbliższym spotkaniu zmierzą się z ormiańskim zespołem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w czwartek (7 listopada) o godzinie 21:00.

Chelsea – Noah, typy bukmacherskie

W czwartek odbędą się spotkania w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji Europy. Tego wieczoru swój mecz rozegra Chelsea. Przeciwnikiem angielskiego zespołu będzie FC Noah Erewan. Ten mecz ma zdecydowanego faworyta. I jest nim oczywiście drużyna prowadzona przez Enzo Mareski. Rywal “The Blues” na co dzień rywalizuje w ormiańskiej lidze, która nie jest zbyt wymagająca. Ja uważam natomiast, że w tym meczu na listę strzelców wpisze się Joao Felix. Mój typ: gol Joao Felixa

Chelsea – Noah, ostatnie wyniki

Chelsea obecnie nie prezentuje specjalnie wysokiej formy. “The Blues” w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Panathinaikosem w Lidze Konferencji i 2:1 z Newcastle), zaliczyli jeden remis (1:1 z Manchesterem United), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Liverpoolem oraz 0:2 z Newcastle w Pucharze Ligi Angielskiej).

Noah Erewan natomiast może się pochwalić zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Ormiański zespół w tym czasie bowiem odniósł cztery zwycięstwa (6:0 z Alashkert, 5:0 z Van, 1:0 z Ararat-Armenia oraz 2:1 z Urartu), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji).

Chelsea – Noah, historia

Czwartkowe starcie będzie pierwszym meczem w historii między tymi zespołami. Do tej pory Chelsea nie miała okazji podejmować Noah Erewan.

Chelsea – Noah, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Blues”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.04 – 1.07. W przypadku zwycięstwa Noah Erewan natomiast sięgają nawet 38.0. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Chelsea – Noah, kto wygra?

Chelsea – Noah, przewidywane składy

Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Colwill, James – Caicedo, Lavia – Madueke, Palmer, Neto – Jackson

Noah: Cancerevic – Mendoza, Silva, Muradyan, Thorarinsson – Eteki, Omar, Sangare – Castro, Matheus, Pinson

Chelsea – Noah, transmisja

Spotkanie Chelsea – Noah Erewan nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.

