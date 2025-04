Chelsea – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.04.2025)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Rafał Augustyniak i Christopher Nkunku

Chelsea – Legia, gdzie obejrzeć?

Legia Warszawa w pierwszym spotkaniu z Chelsea przed własną publicznością nie była w stanie przeciwstawić się faworyzowanemu przeciwnikowi. Mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zakończył się wysoką wygraną 3:0 gości z Londynu, którzy tym samym zrobili ogromny krok w kierunku awansu do półfinału. W czwartkowy wieczór pozostaje im dopełnić formalności na Stamford Bridge. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Legia, transmisja w TV

Rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Konferencji Chelsea – Legia rozegrany zostanie w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2.

Zobacz także: typy i kursy na mecz Chelsea – Legia

Chelsea – Legia, transmisja online

Z rewanżowego spotkania dostępna będzie również transmisja online. Za pośrednictwem internetu spotkanie będą mogli obejrzeć posiadacze odpowiedniego pakietu na platformie Polsat Box Go.

Chelsea – Legia: oferty na mecz

Przy okazji spotkania w Londynie uwagę zwracają dwie oferty przygotowane na ten pojedynek przez Superbet. Bukmacher oferuje oferuje kurs 200 na wygraną Chelsea lub brak goli do 10. minuty meczu. W obu przypadkach do zgarnięcia jest bonus o wartości aż 400 zł, a z promocji można skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL. W poniższej tabeli prezentujemy najciekawsze oferty na to spotkanie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Legia, sonda

Jak zakończy się rewanżowy mecz w Londynie? wygra Chelsea

będzie remis

wygra Legia wygra Chelsea

będzie remis

wygra Legia 0 Votes

Chelsea – Legia, kursy bukmacherskie

Chelsea jest murowanym faworytem do zwycięstwa w rewanżowym pojedynku, co wyraźnie potwierdzają oferowane przez bukmacherów kursy na to spotkanie. Wystarczy powiedzieć, że kursy na wygraną Legii sięgają 10.00.

Chelsea Legia Warszawa 1.28 6.40 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2025 09:19 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Chelsea – Legia? Mecz Chelsea – Legia będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Legia? Mecz Chelsea – Legia rozegrany zostanie w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.